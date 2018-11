Visiativ : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 23 novembre 2018

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 23 novembre 2018

Lyon, 27 novembre 2018. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom del'émetteur Code identifiant del'émetteur (LEI) Jour de latransaction Code ISIN Volume total journalier (en nombred'actions) Prix pondérémoyen journalierd'acquisition desactions Marché (MIC Code) Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 19/11/2018 FR0004029478 - - XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 20/11/2018 FR0004029478 - - XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 21/11/2018 FR0004029478 1 967 12,9465 € XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 22/11/2018 FR0004029478 2 060 12,9551 € XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 23/11/2018 FR0004029478 1 226 12,999 € XPAR

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sacréation en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent

à l'international (Brésil, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Maroc, et Suisse), Visiativ compte près de 900 collaborateurs.

Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et

FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com

Présentation détaillée transaction par transaction

Nom del'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Codeidentifiant de l'instrumentfinancier Prixunitaire (unité) Devise Quantité achetée Codeidentifiant marché Numérode référencede latransaction Objectifdu rachat VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201815:32:25 FR0004029478 13 EUR 276 XPAR 1147591-28417-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201815:32:25 FR0004029478 13 EUR 24 XPAR 1147591-28673-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201816:10:40 FR0004029478 12,98 EUR 244 XPAR 1147591-29185-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201816:27:14 FR0004029478 13 EUR 276 XPAR 1147591-29697-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201816:28:02 FR0004029478 13 EUR 180 XPAR 1147591-29953-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201816:42:56 FR0004029478 12,94 EUR 95 XPAR 1147591-33281-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:15:10 FR0004029478 12,94 EUR 5 XPAR 1147591-36609-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:15:10 FR0004029478 12,9 EUR 100 XPAR 1147591-38657-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:18:47 FR0004029478 12,88 EUR 161 XPAR 1147591-39425-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:18:47 FR0004029478 12,88 EUR 219 XPAR 1147591-39681-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:26:27 FR0004029478 12,9 EUR 87 XPAR 1147591-40961-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:26:41 FR0004029478 12,9 EUR 100 XPAR 1147591-41473-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:26:50 FR0004029478 12,9 EUR 100 XPAR 1147591-41729-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/11/201817:26:56 FR0004029478 12,9 EUR 100 XPAR 1147591-41985-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201810:02:09 FR0004029478 12,9 EUR 1 XPAR 1147591-4097-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201810:03:01 FR0004029478 12,9 EUR 1 XPAR 1147591-4353-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201810:15:06 FR0004029478 12,9 EUR 22 XPAR 1147591-4609-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201810:15:26 FR0004029478 12,9 EUR 76 XPAR 1147591-4865-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201811:25:22 FR0004029478 12,9 EUR 179 XPAR 1147591-26881-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201811:25:22 FR0004029478 12,9 EUR 155 XPAR 1147591-27137-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201811:25:22 FR0004029478 12,9 EUR 8 XPAR 1147591-27393-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201811:26:59 FR0004029478 12,9 EUR 8 XPAR 1147591-27649-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201812:22:20 FR0004029478 12,88 EUR 100 XPAR 1147591-29185-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201812:37:21 FR0004029478 12,88 EUR 100 XPAR 1147591-30721-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201814:45:39 FR0004029478 12,86 EUR 56 XPAR 1147591-33281-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201816:10:04 FR0004029478 12,96 EUR 78 XPAR 1147591-36353-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201816:10:04 FR0004029478 12,96 EUR 307 XPAR 1147591-36609-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201816:10:04 FR0004029478 12,96 EUR 9 XPAR 1147591-36865-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201817:10:17 FR0004029478 12,98 EUR 79 XPAR 1147591-38401-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201817:11:30 FR0004029478 13,04 EUR 217 XPAR 1147591-38913-b Croissance externe VISIATIV 969500E49IJXR9T6O894 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/11/201817:11:30 FR0004029478 13,04 EUR 104 XPAR 1147591-39169-b Croissance externe

