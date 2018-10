Visiativ : Fives et Visiativ s’allient pour proposer une offre complète de gestion du SAV aux fabricants d’équipements industriels

Communiqué de presse

Lyon, le 18 octobre 2018, 18h00

Fives et Visiativ s'allient pour proposerune offre complète de gestion du Service Après-Venteaux fabricants d'équipements industriels

Le 18 octobre 2018, Fives, expert des procédés industriels, et Visiativ, accélérateur de la transformation numérique des entreprises, ont annoncéà l'occasion de l'événement CONNECT by Visiativ,la signatured'un partenariat en vue de développer une offre commune, dédiée aux fabricants d'équipementsindustriels. Une plateforme et de nouveaux outils leur permettront de proposer des offres de serviceoptimisées.

Une offre adaptée aux fabricants de machine, de la pièce de rechange aux services de maintenance prédictive

L'industrie se transforme pour intégrer de nouvelles attentes et de nouveaux usages ; les industriels sont, de façon croissante, en demande de solutions d'amélioration de la disponibilité, de la réactivité et de laflexibilité de leur système de production, et de la qualité du produit final. Les utilisateurs de machines sonten attente de services qui assurent une disponibilité maximale et l'optimisation du fonctionnement de lamachine sur toute sa durée de vie.

Aujourd'hui, Fives et Visiativ se rapprochent pour proposer aux industriels fabricants d'équipementsd'améliorer l'efficacité de leur SAV et d'optimiserla performance de leurs machines.

La nouvelle offre commune s'appuiera sur la plateforme Moovapps,adaptée aux spécificités métier de Fives dans le cadre du programme Your Platform de Visiativ. Grâce aux tableaux de bord Fives Cortx, elle intégrera une nouvelle fonctionnalité permettant de visualiser le fonctionnement de la machine en temps réel. Cette fonctionnalité donnera la possibilité aux fabricants d'équipements de mettre la donnée au cœurde leur offre de services, pour notamment la détection d'anomalies en temps réel sur leur parc demachines. Ils pourront ainsi déclencher automatiquement des alertes pour intervention.

L'industriel aura lapossibilité de développer des offres de services et de conseil avancés, basées sur lemachine learning et la science de la donnée. Il pourra bénéficier lui-même d'un retour d'expérience sur latotalité de sa base installée (détails sur le fonctionnement des machines en environnement réel, modalitésd'usage par les clients,etc.).

Fives et Visiativ, deux experts complémentaires pour mettre le digital au service de l'excellenceindustrielle

En janvier 2018, Fives, constructeur d'équipements et expert des procédés industriels, a lancé avec lacréation de Fives CortX une offre de solutions digitale qui vise à optimiser le fonctionnement des systèmesde production. Elle s'appuie sur une double compétence : la compréhension et la maîtrise des procédésindustriels, acquise grâce à la vaste expérience de Fives dans ses 18 lignes d'activité, et la collecte et l'analyse de données d'autre part. Cette combinaison de compétences, particulièrement différenciante, s'est concrétisée dans deux grands domaines d'application : d'une part la maintenance prédictive, dans le cadre d'une approche méthodologique parfaitement intégrée au savoir-faire de Fives Maintenance, lafiliale du groupe dédiée à la maintenance industrielle, et d'autre part, l'amélioration de la qualité et de laperformance des procédés mis en œuvre sur les équipements fournis par Fives.

Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, accélère la transformation numérique des entreprises grâce Moovapps, sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Le partenariat avecFives illustre l'importance que Visiativ porte à son écosystème de partenaires et vient s'inscrire dans leprogramme Your Platform lancé début 2018. Your Platform est un véritable hub logiciel qui permet aux partenaires Visiativ de développer leurs propres solutions logicielles, en s'appuyant sur les technologiesVisiativ.Your Platform est ainsi l'occasion pour ces partenaires d'apporter une véritable valeur ajoutée à leurs clients et de développer de nouveaux business models dans le cadre d'une relation gagnant-gagnantavec Visiativ.

À PROPOS DE FIVES

Groupe d'ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements deprocédé etdes lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l'acier, de l'aéronautique et usinage de précision, de l'aluminium, de l'automobile et de l'industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l'énergie, de la logistique et du verre.

Fives s'attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence lesbesoins des industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect del'environnement.

En 2017, Fives a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et comptait près de 8 700 collaborateurs dans unetrentaine de pays.

Contacts Fives :

Claire Mathieu-André Floriane Lassalle-Massip Responsable Communication Externe Directrice Communication Tél. : 01 45 23 76 21 Tél. : 01 45 23 76 23 claire.mathieu-andre@fivesgroup.com floriane.lassalle-massip@fivesgroup.com À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiquesfrançais et présentà l'international (Grande Bretagne, Canada, Brésil, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'actionest éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com