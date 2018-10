Visiativ : Le challenge de conception CAO 3D revient pour une nouvelle édition

Le challenge de conception CAO 3D créé par CADENAS et Visiativ revient pour une nouvelle édition

Lyon, le 10 octobre 2018-Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Depuis 2017, CADENAS et Visiativs'unissent en faveur des étudiants en créant le challenge de conceptionCAO 3D pour les étudiants post-BAC : le CAD Challenge. L'évènement qui avait rassemblé 38 équipes l'année dernière compte bien doubler sa participation cette année.

Créé en partenariat par CADENAS, leader mondial en gestion de composants standards et Visiativ éditeur et intégrateur de logiciels innovants, leCAD challenge a pour objectif d'amener les étudiants à travailler en situation réelle d'entreprise en leur faisant découvrir de nouveaux outils de conception et à renforcer leurinnovation et créativité.

Qui peut participer ?

Les étudiants inscrits dans unétablissement de l'enseignement supérieur (post BAC) qui participent à unprojet tutoré (individuel ou en équipe) de conception en CAO 3D.

Les prix du CAD Challenge

Le CAD challenge récompense les trois projets gagnants :

1er prix : 3.000 €2ème prix :2.000 € 3ème prix : 1.000 €

Des trophées spéciaux seront également décernés : trophée de l'écologie, trophée norelem de l'innovation,trophée Rabourdin de la standardisation, équipe dynamique et meilleure modélisation.

Comment participer au CAD Challenge ?

Aucun thème n'est imposé. Le CAD Challenge est ouvert à tous les projets d'innovation et de conception seulou en équipe.

Il s'agit pour les étudiants participants de mettre en avant un projet d'étude. En effet, tout au long de l'annéescolaire, les participants réaliseront un projet tutoré autour de la CAO 3D. Les participantsont jusqu'au 19mai 2019 pour soumettre leur projet sur Lynkoa, la plus grande communauté francophone de concepteurs 3D, et utiliser des éléments standards de la bibliothèque CAO gratuite PARTcommunity.

Qui fait partie du jury ?

Les projets seront évalués par un jury composé d'industriels, de partenaires et d'enseignants (non-inscrits sur un projet),en fonction des critères suivants : présentation du projet, degré d'innovation, qualité de la conception, utilisation de pièces standards et promotion du projet sur les réseaux sociaux.

Pour soutenir ce projet, les fabricants Rabourdin, norelem et HPC se sont associés au CAD Challenge.

Début des inscriptions : le 9 octobre 2018

Fin des inscriptions : le 30 novembre 2018

En savoir plus :http://thecadchallenge.com/

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille declientèle diversifiée, composé de plus de 16000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Angleterre, Brésil, Canada, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui regroupe les sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d'Euronext. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com