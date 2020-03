Visiativ : Résultats annuels 2019 : nouvelle progression soutenue de la rentabilité

Croissance de +25% du chiffre d'affaires, dont +7% en organique

Progression de +42% de l'EBITDA : marge d'EBITDA record de 9,2%

Lyon, le 17 mars 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

L'exercice 2019 a été marqué par l'achèvement, une nouvelle fois avec un an d'avance, du plan stratégique Next100 lancé en 2017, illustré par :

Un chiffre d'affaires consolidé de 203,2 M€ en 2019, en progression de +25% dont +7% de croissance organique sur l'exercice et en doublement par rapport à 2016 (rappel : 105,9 M€) ;

Un chiffre d'affaires récurrent hissé à 63% du chiffre d'affaires en 2019 (vs 57% en 2016) ;

Une accélération du développement international du Groupe avec désormais 24% de l'activité réalisée hors de France, contre 13% en 2018 et 9% en 2016 au démarrage du plan stratégique ;

Un EBITDA de 18,7 M€ en progression de +42% en 2019, représentant une marge d'EBITDA record de 9,2%, multiplié par 3 par rapport à 2016 (rappel : 6,2 M€ soit 5,9% de marge d'EBITDA) ;

Un résultat d'exploitation de 13,6 M€, en progression de +53% en 2019 représentant une marge d'exploitation de 6,7%, triplé également par rapport à 2016 (4,6 M€ soit une marge d'exploitation de 4,4%).

L'exercice 2020 débute avec en ligne de mire les ambitions du nouveau plan CATALYST 2023 dévoilé en début d'année, qui vise à affirmer Visiativ en tant que partenaire stratégique pour accélérer l'innovation et la transformation des entreprises à travers 5 axes stratégiques : nouvelle organisation opérationnelle, gouvernance renforcée, performance financière avec 30 M€ d'EBITDA visés en 2023, stratégie innovante de ressources humaines, et engagements en matière de RSE.

Données en M€ - Données auditées - Normes comptables françaises 2018

(12 mois) 2019

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 163,2 203,2 +25% EBITDA* 13,1 18,7 +42% % Marge d'EBITDA 8,0% 9,2% Résultat d'exploitation 8,9 13,6 +53% % Marge d'exploitation 5,4% 6,7% Résultat net part du groupe avant goodwilll 3,3 4,6 +39% Résultat net part du groupe 3,3 2,6 -20%

* Résultat d'exploitation + Dotations nettes aux amortissements et provisions

À l'issue de l'exercice 2019, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 203,2 M€, en progression totale de +25% sur l'année, dont +7% de croissance organique1.

Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) a progressé de +30% en 2019 (+9% en organique). La part du chiffre d'affaires récurrent a représenté 63% des ventes consolidées l'an dernier (60% en 2018).

En 2019, le chiffre d'affaires à l'international a progressé de +126% (+20% en croissance organique), représentant désormais 24% du chiffre d'affaires consolidé (13% en 2018).

Marge d'EBITDA record à 9,2%, en progression de +120 points

Dans le cadre de CATALYST 2023, le suivi de la performance opérationnelle du Groupe sera désormais analysé à travers deux pôles :

3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller), regroupant les activités liées à l'intégration des solutions de l'univers Dassault Systèmes (chiffre d'affaires 2019 : 126,2 M€), et

Visiativ Platform, regroupant les activités issues des technologies propres à Visiativ : Conseil en innovation, excellence opérationnelle et transformation, Edition de logiciel, d'apps et de plateformes, et les activités de Business development (cloud, rapid manufacturing et Moment'Up) (chiffre d'affaires 2019 : 77,0 M€).

Cette segmentation vise à retranscrire de manière plus juste la performance du Groupe, notamment du fait des synergies opérationnelles et commerciales mises en œuvre, pour davantage de cross selling.

Visiativ a poursuivi en 2019 l'amélioration de sa rentabilité. L'EBITDA s'est ainsi établi à 18,7 M€, en progression de +42% d'un exercice à l'autre. La marge d'EBITDA ressort à un niveau record de 9,2% en 2019, dont 12,9% sur le seul 2nd semestre.

3DEXPERIENCE VAR a réalisé un EBITDA de 8,1 M€ en 2019, en progression de +42%, représentant une marge d'EBITDA de 6,4% contre 5,3% en 2018, porté par une forte croissance à l'international.

Visiativ Platform a réalisé un EBITDA de 10,6 M€, en progression de +43%, représentant une marge d'EBITDA de 13,8%, contre 13,5% en 2018. Alors que les activités d'Édition et de Conseil ont contribué positivement à l'EBITDA du pôle, les activités Business development (12,9 M€ de chiffre d'affaires en croissance de +31%) ont pesé sur la performance opérationnelle avec une perte d'EBITDA de -1,8 M€ en 2019, contre -0,4 M€ en 2018, sous l'effet des actions de structuration commerciale et industrielle. Hors activités Business development, le pôle Visiativ Platform enregistre une marge d'EBITDA de 19,3% (vs. 17,3% en 2018).

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 13,6 M€, en hausse de +53% en 2019. La marge d'exploitation est ressortie à 6,7%, contre 5,4% en 2018.

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,5 M€ (vs. -1,2 M€ en 2018), le résultat courant avant impôt progresse de +57%.

Le résultat exceptionnel ressort à -0,7 M€ (vs. -0,1 M€ en 2018), incluant principalement une moins-value sur la cession de titres d'une filiale non consolidée.

Le bénéfice après impôt s'établit à 7,9 M€, en hausse de +40% par rapport à 2018. Après comptabilisation en 2019 de 2,0 M€ d'amortissements du goodwill correspondant à 100% de l'écart d'acquisition de Valla, le résultat consolidé est de 5,8 M€, en hausse de +12%.

La quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires conduit à un résultat net part du groupe de 2,6 M€ en 2019, contre 3,3 M€ un an plus tôt. Hors amortissement du goodwill de Valla, le résultat net part du groupe s'établit à 4,6 M€, en progression de +39%.

Structure financière solide au 31 décembre 2019

En matière de génération de trésorerie, la capacité d'autofinancement a enregistré une progression dynamique en 2019, de +45%, à +14,7 M€.

De manière traditionnelle, la variation du besoin en fonds de roulement (-7,3 M€) est impactée par la saisonnalité de l'activité du fait de la croissance importante du poste clients en fin d'exercice. Le cash-flow d'exploitation s'établit à +7,4 M€.

Les opérations d'investissements ont consommé -16,5 M€ en 2019, dont -9,1 M€ liés aux croissances externes (acquisitions de Jumpstart, CCSL et Living Actor) et -6,8 M€ de CAPEX.

Les flux de financement s'élèvent à +5,2 M€, dont +5,8 M€ de souscriptions d'emprunts nettes des remboursements.

Sur l'exercice, la trésorerie a ainsi reculé de -3,6 M€ et s'élevait, au 31 décembre 2019, à 31,7 M€.

La dette financière nette s'établissait à 26,4 M€ pour 53,0 M€ de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 50% à fin 2019, conforme au niveau annoncé à mi-exercice.

Acquisition de la société MSC Associates Ltd. au Royaume-Uni

Visiativ annonce l'acquisition de 100% du capital de MSC Associates Ltd., cabinet britannique de conseil en financement de l'innovation. Basées à Londres, les équipes de MSC Associates viennent ainsi compléter le maillage géographique de Visiativ outre-Manche, déjà présent dans le conseil à Édimbourg, Manchester et Birmingham.

MSC Associates a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de £1,2M (1,4 M€) pour une rentabilité supérieure à celle de Visiativ.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan CATALYST 2023, avec un focus mis sur les croissances externes fortement relutives.

Perspectives 2020

2020 marque le démarrage du plan CATALYST 2023 qui met l'accent en priorité, sur le plan financier, à l'accélération de la rentabilité afin de porter l'EBITDA du Groupe à 30 M€ à horizon 2023.

Dans cette perspective, l'exercice 2020 sera consacré à la mise en œuvre des principaux leviers d'amélioration de la rentabilité : optimisation de la performance opérationnelle, intégration et accroissement des synergies avec les sociétés récemment acquises, priorité à la croissance organique et focus sur les croissances externes fortement relutives.

À ce jour, il est prématuré de communiquer avec précision sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe. Visiativ reste extrêmement attentif à l'évolution de son activité et déploie toutes ses ressources pour assister les clients dans la gestion de cette situation exceptionnelle. Compte tenu des incertitudes économiques liées à l'évolution de la situation sanitaire, Visiativ ne communique pas, à ce stade, d'objectifs financiers pour l'exercice 2020. Le Groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

Par ailleurs, des actions et des mesures de prévention ont été mises en œuvre pour réduire les risques de contamination au sein des collaborateurs, en France comme à l'étranger.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

