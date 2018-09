Visiativ : Résultats du 1er semestre 2018

Résultats du 1ersemestre 2018

•Croissance des ventes de +16% dont +2% en organique

•EBITDA à l'équilibre au 1ersemestre 2018

•Accompagnement de la forte croissance de Visiativ oCréation d'une proposition de valeur unique pourles 16 000 clients oPoursuite des investissements de développement et de structuration oRenforcement des moyens financiers

•Perspective annuelle : plus de 155 M€ de chiffre d'affaires(+25%) dont près de30 M€pour le pôle Édition (+38%)

Lyon, le 18 septembre 2018-18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.Le Conseil d'administration de Visiativ s'est réunile 14 septembre 2018 et a arrêté les comptes du 1ersemestre 2018.

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, a enregistré un chiffre d'affaires de64,1M€, en croissance de +16% dont +2% en croissance organique1.L'activité particulièrement dynamique en Édition et en Conseil en innovation et la relative stabilité sur le segment SOLIDWORKS du pôle Intégration, plus mature, traduisent le succès de la stratégie de Visiativ de cross-selling (ventes croisées) sur sa base clients constituée de plus de 16 000 PME/ETI. Les investissements réalisés pour structurer le Groupe et en moyens moteurs pour préparer la prochaine phase de croissance ont logiquement pesé sur la rentabilité, traditionnellement déficitaire sur un 1ersemestre.

Le Groupe vise désormais unchiffre d'affaires annuelsupérieur à 155M€ (contre 150 à 155M€initialement), soit une progression supérieure à +25%. En outre, le Groupe entend continuer de délivrerune croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice.

Données en M€- Revue limitée Normes comptables françaises

Chiffre d'affaires

EBITDA2

Résultat d'exploitation

En % du chiffre d'affairesRésultat net part du Groupe

55,1 2,1 0,91,5%0,6

64,1 0,0 (1,9)

(3,0%)

(3,6)

+16% -2,1M€-2,8 M€--4,1 M€

124,4 9,0 6,45,2%4,8

1Croissance à périmètre constant retraitée de l'impact de la consolidation de Numvision (depuis le 01/07/17), de Spread (depuisle 01/07/17), de c+eforum (depuis le 01/12/17), d'ABGI Group (depuis le 01/04/18) et de Valla (depuis le 01/04/18). Les sociétésInnova Systems et Audros Technology sont consolidées à compter du 01/07/18. La start-up timelab, dans laquelle Visiativ a pris une participation majoritaireen février 2018, n'est pas consolidée.

2Résultat d'exploitation + Dotation aux amortissements

Désormais décomposée en trois lignes de métier,dont l'enjeu est de favoriser lecross-selling (ventes croisées), l'activité de Visiativ a évolué de façoncontrastée au cours du semestre :

•Le pôleIntégrationprogresse de+5%,mais affiche une croissance organique de +1% compte tenu de ventes en repli sur le segment SOLIDWORKS à périmètre constant (-3%), contrebalancées par la bonne tenue du segment 3DEXPERIENCE (+8% à périmètre constant) ;

•Pour le pôleÉdition, bien que la performance soit masquée parle gain d'un important contrat delicencesdans l'assuranceau 1ersemestre 2017, l'activitéest demeurée extrêmement dynamique, avec une croissance solide de +12%, dont +3% en organique. Retraitéesde l'affaire exceptionnellede licencesdans l'assurance, les ventes ressortent encroissance organique de +14%sur le semestre ;

•Le nouveau pôleConseil en innovation, issu de l'acquisition d'ABGIGroup consolidé depuis le 1eravril 2018, réalise despremiers mois d'intégration extrêmement satisfaisantsavec une progression de sonchiffre d'affaires enbase pro forma de près de+18% sur le semestre, et une activité bien orientée sur toutes les zones géographiques, en France comme aux États-Unis.

Lechiffre d'affaires récurrent(maintenance, SaaS, abonnements) atteint 35,6M€ au 1ersemestre 2018,contre 30,0 M€ un an plus tôt, en progression de +19% sur la période.Il représente désormais 56% du chiffred'affaires total duGroupe (+1pt).

L'évolution du mix d'activités conjuguée aux investissements réalisés pour structurer le Groupe, après unephase intense d'acquisitions, et préparer la prochaine séquence de croissance, conduit le Groupe à des résultats en repli à mi-exercice.L'EBITDA est à l'équilibreau 1ersemestre 2018(vs. 2,1M€ au 1ersemestre 2017),et le résultat d'exploitation s'est établi à -1,9M€ contre 0,9 M€ un an plus tôt.

Pour la première fois et à compter de l'exercice 2018, le Groupe Visiativ présente désormais la contribution de ses différents pôles d'activité au résultat d'exploitation (horsfrais généraux et marketing groupe) :

•Lacontribution du pôle Intégrationa baissé de -1,4M€(-1,1 M€ à périmètre constant), pour s'établirà 7,6M€. Le recul est essentiellement concentré sur le segment SOLIDWORKS avec des marges impactées par une pression concurrentielle accrue conjuguée à un renforcement par anticipation des équipes services. Sur 3DEXPERIENCE, les marges ont fait preuve d'unebonne tenue en valeur. Les investissements sur le Rapid Manufacturing ont aussi pesé sur la contribution du pôle.

•Lacontribution du pôle Éditions'établit à un niveau solide de 2,7M€, soit une marge de 21%, maistoutefois en recul de -0,4M€ d'un semestre à l'autre. Outre l'effet mix lié au contrat delicences dansl'assuranceau 1ersemestre 2017, le renforcement des équipes services etcommerciales et l'impact des amortissements consécutifs aux développements ont pesé sur la performance semestrielle. Il convient de noter la contribution de 0,3M€sur le semestre des dernières acquisitions, Spread et Numvision.

•Lacontribution du pôle Conseil en innovations'est établie à 3,1M€(à compter du 1eravril 2018), grâce à un très bon niveau de rentabilité sur ce pôle sur un trimestre traditionnellement fort.

Au-delà de ces performances intrinsèques,l'accroissementdes frais généraux, consécutif au changement de dimension du Groupe,et l'augmentation de l'investissement marketing, en particulier surl'événement

Entreprise du FUTUR,véritable succèsqui génère d'importantesretombées commerciales pour Visiativ, ont eu un impact sur le résultat du 1ersemestre, mais seront plus limités sur le 2ndsemestre.

La hausse de la charge fiscale, induite par la répartition du résultat entre les filiales, et la quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires, notamment du fait dela qualité des résultats d'ABGIGroup, conduisent à un résultat net part du Groupe de -3,6 M€, contre un résultat net positif de 0,6M€ en 2017.

Une assise financière solide pour la réussite du plan Next100

Au 1ersemestre 2018, la capacité d'autofinancementa été légèrement négative de -1,2M€, avec une variation saisonnière du BFR traditionnellement défavorableà cette période de l'exercice (-3,6M€).

Visiativ a poursuivi sa politique d'investissements et de croissance externe active(acquisitiond'ABGI Groupetd'Innova Systemsau 1ersemestre)et a procédé à la mise en place de financements additionnelsavec lesuccès d'une émission obligataire de typeEuro PP de 20 M€et l'octroi d'uneenveloppe Capex de 5M€.

Au final, la trésorerie disponible de Visiativ ressortait au 30 juin 2018 à 26,9M€, pour des dettes financièress'élevant à 50,4 M€.Le gearing nets'établissait ainsi à 60%,sur un point bas de l'année, laissant au Groupe la latitude financière nécessaire pour poursuivre son développement dans le cadre du plan Next100.

Perspectives 2018

Sur l'ensemble de l'exercice2018, le Groupe vise désormais un objectif dechiffre d'affairessupérieur à 155M€,contre 150 à 155M€initialement, soit une croissance annuelle totale supérieure à +25%,dont prèsde 30M€ dans le pôleÉdition (+38%).

Àl'issue du 1ersemestre, et alors quele Grouperéalise traditionnellement l'essentiel de son résultat au cours du 2ndsemestre,Visiativ est aujourd'hui confiant pour afficher une nouvelle année de croissancerentable sur l'ensemble de l'exercice.

Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, commente :

«La performance contrastée de Visiativ sur son métier historique au 1ersemestre atteste paradoxalement la pertinence de notre stratégie. Plutôt que de se reposer sur ses positions acquises,le Groupe doit poursuivrel'internationalisation de son offreen Intégration,à l'image de l'acquisition de c+e forum fin 2017 et d'InnovaSystems ce semestre,et continuer d'étoffer son portefeuille d'offres innovantes pouraccompagner la transformation numérique des PME/ETI. Notre politique de développement passe également par le renforcement des relations avec nos 16 000 clients pouraccélérer le cross-sellingqui bénéficie en particulier aux pôles Édition et Conseil en innovation. Cette stratégies'accompagne d'unimportant travail de structuration, nécessaire afin de tirer pleinement parti du potentiel de nos acquisitions et de nos nouvelles offres.Notre plan de transformation est centré sur la création d'une proposition de valeur unique.»

