Visiativ : Segeco et Visiativ s’engagent ensemble pour accompagner les dirigeants de TPE et PME dans leurs défis opérationnels

Lyon, le 18 octobre 2018, 18h00

SEGECO et VISIATIV s'engagent ensemblepour accompagner les dirigeants de TPE et PME dans leurs défis opérationnels

Jean-Loup Rogé, PDG de Segeco et Laurent Fiard, PDG de Visiativ annoncent la création de Qolid, joint-venture dont l'objet est le développement et la commercialisation d'une plateforme phygitalecommunautaire. Cette dernière permettra aux dirigeants de TPE et PME de bénéficier de services innovants pour piloter le développement de leur entreprise.

En combinant l'expertise technologique de Visiativ matérialisée à travers son programme Your Platform et la connaissance des enjeux clients acquise par Segeco auprès des 20 000 TPE/PME qui lui font confiance, Qolidproposera d'ici fin d'année une solution unique à ses utilisateurs, mixant puissance du numérique etaccompagnement individualisé.

Présentéeslors de l'évènement CONNECT by Visiativ, les 3 premières briques de services embarquées parlaplateforme Qolid sont :

•un assistant digital (chatbot) traitant des questions liées au prélèvement à la source, relayé par unexpert en fiscalité ou gestion sociale ;

•une solution d'accompagnement au recouvrement de créances et à l'optimisation de trésorerie ;

•une application permettant aux TPE d'accroitre leur visibilité web de manière optimale, ens'affranchissant de la création et de la maintenance d'un site internet.

D'autres services seront également déployés en 2019.

Au-delà des dirigeants d'entreprises, Qolid s'adresse également aux partenaires de proximité de ces derniers,au premier rang desquels figurent les cabinets d'expertise-comptable. Dans un secteur en pleine mutation, les cabinets qui rejoindront la communauté Qolid pourront offrir un accompagnement innovant à leursclients, dépassant la simple gestion de leurs obligations. Ils auront en outre l'opportunité de codévelopperou proposer leurs propres applications à l'ensemble des clients de la plateforme.

Jean-Loup Rogé, PDG de Segeco : «Se positionnant comme un accélérateur de la performance, l'objectifpremier de Qolid est de développer un écosystème dans lequel clients finaux, partenaires métiers ou technologiques co-construisent ensemble les réponses aux enjeux actuels et futurs des communautésauxquelles ils appartiennent.»

Laurent Fiard, PDG de Visiativ : «La plateforme Qolid s'inscrit dans le programme Your Platform de Visiativ.

Lancé début 2018, Your Platform permet aux partenaires ou clients de Visiativ de créer de nouvelles offres en combinant les technologies Moovapps avec leur expertise métier. Cette réunion de deux leaders permet la co-conception d'un nouveau modèle économique, créateur de valeur pour tout l'écosystème.»

À PROPOS DE SEGECO

Acteur majeur de l'expertise-comptable, de l'audit, du droit et du conseil aux entreprises, Segeco accompagne ses clients sur l'ensemble du territoire national grâce à l'expertise de ses 750 collaborateurs. Reconnu pour son agilité, Segeco présente un panel de savoir-faire unique sur son marché, permettant d'offrir à chaque dirigeant ou membre de comité de direction l'accompagnement nécessaire pour répondre à ses ambitions de croissance et à sa recherche de performance.

Au-delà de sa vocation d'appui au développement des entreprises en proximité, Segeco se positionne comme un acteur différenciant plaçant l'innovation et l'expérience client au centre de ses préoccupations. Animé par un fortesprit entrepreneurial, Segeco est au coeur du défi du digital et des data en étant pro-acteur des transformations futures aux côtés de ses clients.

Retrouvez toutes les infos surwww.segeco.fr

CONTACT PRESSE SEGECO

Inès Smachi

Agence Abrasive

Tél. : 04 26 02 92 32

ines@abrasive.fr

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Grande Bretagne, Canada, Brésil, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligiblePEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com