Le numérique constitue un véritable levier d'accélération de la croissance et de l'innovation des entreprises. Pour accompagner leur transformation, BDO, société d'audit, d'expertise comptable et de conseil, s'allie au groupe Visiativ, acteur majeur de l'innovation et de la transformation des entreprises, pour proposer aux TPE/PME la démarche TNGV : « Transformation Numérique à Grande Vitesse ».

Fort de plus de 30 années d'expertise, Visiativ a créé la TNGV pour accompagner les entreprises de manière innovante et pragmatique. Cette démarche vise à accélérer l'engagement collaborateurs et clients, appréhender les opportunités du numérique et à construire la feuille de route digitale personnalisée de l'entreprise. Simple à mettre en œuvre, agile et itérative, la démarche TNGV permet de formaliser, prioriser et déployer l'ensemble des projets numériques d'une entreprise.

Avec 1 500 collaborateurs en France, présents dans 45 bureaux, BDO accompagne durablement les entrepreneurs à chaque stade du développement de leur organisation. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de permettre à ses clients d'améliorer leur efficacité et d'opérer leur transformation numérique grâce à une démarche innovante créée par Visiativ, associée à une connaissance approfondie de leurs activités grâce à BDO.

Depuis le lancement de la démarche TNGV, plus de 150 diagnostics ont été réalisés par Visiativ auprès d'entreprises de type PME/ETI industrielles. Ce rapprochement avec BDO est une opportunité pour le groupe Visiativ d'étendre son offre au-delà, de sa cible historique.

Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, déclare : « Le rapprochement avec BDO, groupe de renom international, est une formidable opportunité pour Visiativ : cela permettra de déployer et de démocratiser la démarche TNGV auprès de nouveaux secteurs d'activité et ainsi d'enrichir notre connaissance métier tout en mettant à profit notre expérience commune auprès des TPE et PME et de notre plateforme de compétences. »

Philippe Arraou, Président de BDO France, commente : « La démarche TNGV est une réponse agile et efficace aux besoins de nos clients. Elle permet, d'une part de repositionner la transformation numérique au cœur de la stratégie de l'entreprise et d'autre part d'engager des actions concrètes et immédiates pour gagner en performance. En nous alliant à Visiativ, acteur majeur de la transformation numérique, nous proposons à nos clients une démarche singulière et éprouvée. L'expert-comptable, premier conseiller de confiance des PME, dispose ainsi d'un redoutable outil pour créer avec elles de la valeur. »

À propos de BDO

BDO, acteur majeur en France comme à l'international en audit, conseil et expertise comptable, accompagne le développement des entreprises de toutes tailles – start-up, TPE/PME, ETI, grands comptes- à travers une large palette de services en finance, fiscalité, comptabilité, paie et RH, juridique, gestion des risques, systèmes d'information, développement durable, etc. BDO compte près de 1 500 collaborateurs en France répartis dans 45 bureaux et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. BDO est le 5ème réseau mondial d'audit et de conseil avec plus 88 000 collaborateurs présents dans 167 pays. L'originalité de BDO est de conjuguer la proximité d'un cabinet national avec la puissance et l'efficacité d'un réseau mondial.

Philippe Arraou, Président de BDO France est l'auteur de deux ouvrages sur le numérique

- « Transformation digitale des PME : pourquoi et comment » paru en 2019

- « L'expert-comptable et l'économie numérique » paru en 2017

Pour en savoir plus : www.bdo.fr

CONTACT BDO

Philippe CAPY

Transformation digitale

Tel 06 60 55 95 75

Philippe.capy@bdo.fr CONTACTS PRESSE / COMMUNICATION

Stéphanie GUICHARDON

Tel : 06 83 98 05 07

stephanie.guichardon@bdo.fr

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation numérique des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACTS PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

