Visiativ finalise l'acquisition de Dimensions Group, maison mère de Design

Solutions, intégrateur des solutions SOLIDWORKS au Benelux

Lyon, 6 décembre 2018 - 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

À la suite de l'entrée en négociation exclusive, annoncée le 15 novembre 2018, Visiativ a finalisé la prise de participation majoritaire au capital de Dimensions Group, maison mère de Design Solutions, intégrateur des solutions SOLIDWORKS et d'imprimantes 3D au Benelux. Visiativ est désormais en capacité d'accompagner ses clients SOLIDWORKS dans sept pays (France, Suisse, Maroc, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg).

Visiativ acquiert 82,5% du capital de Dimensions Group, holding détenteur des sociétés :

Design Solutions BV, intégrateur de SOLIDWORKS aux Pays-Bas ;

Design Solutions BVBA, intégrateur de SOLIDWORKS en Belgique et Luxembourg ;

Layertec, intégrateur d'imprimantes 3D aux Benelux.

Les trois sociétés entreront dans le périmètre de consolidation au 1erdécembre 2018.

Le dirigeant actuel, Arnaud Kooij, conserve 17,5% du capital de Dimensions Group ainsi que ses fonctions opérationnelles.

Dimensions Group réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 M€, en croissance significative, avec une rentabilité à deux chiffres. Le chiffre d'affaires récurrent est supérieur à 60%. Ce groupe est constitué d'environ 30 collaborateurs et d'un portefeuille de plus de 2 000 clients.Parmi ses principales références, Dimensions Group compte les sociétés ABB, Marel, Ampelmann, Rademaker ou encore VDL.

Cette acquisition permettra d'une part au groupe Visiativ d'accélérer sur des métiers communs(Intégration SOLIDWORKS et Rapid Manufacturing/Impression 3D),et, d'autre part, de déployer ses deux autres métiers d'Edition et de Conseil en innovation et transformation numérique.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, commente :«Nous sommes satisfaits de l'arrivée d'une nouvelle équipe dynamique au sein du groupe Visiativ. Nous sommes confiants sur notre capacité commune à accélérer la croissance de Dimensions Group grâce à la proposition de valeur large de Visiativ autour de l'innovation et de la transformation numérique dans ces trois pays.Cette acquisitionest une étape majeure pour l'aboutissement du plan stratégique #Next100 visant à réaliser 200 M€ de chiffre d'affaires en 2020.»

Arnaud Kooij, Président de Dimensions Group, déclare :«Depuis 20 ans, nous avons à cœur de mettre l'innovation et la transformation digitale de nos clients au centre de notre stratégie. Cet adossement avec un acteur partageant ce même objectif est enthousiasmant car il nous permettra d'apporter encore plus de valeur à nos clients.»

