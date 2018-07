Visiativ : myCADtools obtient le statut Certified Gold Product SOLIDWORKS

myCADtools obtient le statut Certified Gold Product SOLIDWORKS

Lyon, le 24 juillet 2018-Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Le groupe Visiativ annonce la certification Gold Product SOLIDWORKS des outils ,

,la plus haute distinction attribuée par Dassault Systèmes. Cette certification garantit l'intégration parfaite, la qualité et l'interopérabilité de myCADtools.

S'adressant à tous les concepteurs CAOqui souhaitent devenir plus productifs et efficaces dans leur utilisation quotidienne de SOLIDWORKS, l'applicationmyCADtoolspermet d'adapter SOLIDWORKS auxméthodes de travail d'une entreprise, d'automatiser les tâches récurrentes de conception et d'améliorer laproductivité grâce à de nouvelles fonctions métiers.

Déjà labellisé « Solution Partner »,myCADtoolsa suivi un nouveau processus de certification qui vise à examiner des critères d'assurance qualité et de support, de suivi des versions de SOLIDWORKS, del'intégration complète dans l'interface SOLIDWORKS, de l'associativité avec les données géométriques et enfin des mises en œuvre réussies chez des clients.

« La certification Gold Product est un véritable gage de professionnalisme dans la communauté SOLIDWORKS.C'est une étape essentielle danslastratégie d'ouverturede Visiativ versl'international.myCADtools, disponible en 5 langues (FR, EN, DE, KO, ZH), est déjà représenté par une douzaine de revendeurs SOLIDWORKS. »,déclareLaurent Fiard, Président directeur général du groupe Visiativ.

Utilisé aujourd'hui plus de 3 500 000 fois par an par plus de 3 600 bureaux d'études, les outilsmyCADtoolsse positionnent comme un complément indispensable à tous les utilisateurs de SOLIDWORKS pour répondre à leurs besoins métier.

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Angleterre, Brésil, Canada, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui regroupe les sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d'Euronext. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante » par Bpifrance.

