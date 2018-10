Visiativ : partenariats avec Fives et Segeco

19/10/2018 | 14:18

Visiativ annonce la signature d'un partenariat avec Fives en vue de développer une offre commune, dédiée aux fabricants d'équipements industriels, avec une plateforme et de nouveaux outils qui leur permettront de proposer des offres de service optimisées.



Cette offre s'appuiera sur la plateforme Moovapps, adaptée aux spécificités métier de Fives dans le cadre du programme Your Platform de Visiativ. Elle intégrera une nouvelle fonctionnalité permettant de visualiser le fonctionnement de la machine en temps réel.



Par ailleurs, Visiativ et Segeco annoncent la création de Qolid, joint-venture pour développer et commercialiser une plateforme phygitale communautaire qui permettra aux dirigeants de TPE et PME de bénéficier de services innovants.



