Visiativ : Euroland Corporate reste à l'achat après le T3

22/10/2018 | 12:26

L'analyste Euroland Corporate annonce ce lundi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Visiativ, après une publication trimestrielle de qualité pour l'éditeur et intégrateur de solutions logicielles.



'Après la publication de résultats semestriels en baisse sensible, Visiativ dévoile un CA T3 en augmentation de 40% à 36,7 ME (+8% à pc). Sur 9 mois, le CA progresse de 23% à 95,3 ME (+4% à pc) sous l'impulsion des revenus des pôles Edition (+43%) et Conseil (+42%). Par ailleurs, la part des revenus récurrents (maintenance, abonnement, SaaS) a progressé de +24% sur 9 mois et s'établit à 57%, renforçant davantage la solidité du modèle de l'activité. A la suite de ce CA, le management confirme sa guidance annuelle, à savoir un CA consolidé supérieur à 155 ME', retient Euroland Corporate.



L'analyste réaffirme par ailleurs son objectif de cours de 27,20 euros.





