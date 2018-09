Visiativ : Oddo BHF reste à l'achat, mais abaisse sa cible

19/09/2018 | 10:09

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Visiativ, tout en abaissant son objectif de cours, qui passe de 48 à 30 euros.



'Visiativ a publié hier ses résultats S1 2018, qui font ressortir comme attendu un résultat d'exploitation négatif sur la période. Avec un CA (déjà publié) en hausse de +16%, dont +2% en organique, la rentabilité est pénalisée par les investissements et la transformation en cours', retient le broker.



Notant que 'la situation financière après cette période intense en M&A reste sous contrôle', Oddo BHF estime que l'intégration et les investissements marketing ont pénalisé le premier semestre.



'Notre atterrissage d'EBIT est (...) abaissé à 5.5 ME suite à cette publication, contre 7.9 ME précédemment, afin de mieux prendre en compte le retard accumulé au S1 et les effets des investissements au S2. Notre séquence d'EBIT sur 2018/2020 est donc fortement revue en baisse, de -36%, et notre objectif de cours est abaissé en conséquence à 30 euros', conclut l'analyste.





