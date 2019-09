Visiodent : Rapport financier semestriel du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 0 26/09/2019 | 17:58 Envoyer par e-mail :

VISIODENT Société Anonyme au capital de 719.200,16 € Siège social : 30 bis, rue du Bailly 93210 - LA PLAINE ST DENIS 327 500 849 RCS BOBIGNY RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL PERIODE DU 1ERJANVIER 2019 au 30 JUIN 2019 1 COMPTES SEMESTRIELS 2 ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER 3 RAPPORT D'ACTIVITE SUR LE SEMESTRE 4 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS 1 1 -COMPTES SEMESTRIELS 2019 Bilan ACTIF du01/01/2019 Exercice précédent au 30/06/2019 Variation 31/12/2018 (6 mois) (12 mois) Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement 1 133 225 1 133 225 Concessions, brevets, droits similaires 8 658 311 5 763 999 2 894 312 560 145 2 334 167 Fonds commercial 1 357 696 692 780 664 916 664 916 Autres immobilisations incorporelles 427 104 107 509 319 596 2 072 733 -1 753 137 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 77 861 77 861 Autres immobilisations corporelles 1 324 124 1 006 318 317 806 342 939 - 25 133 Immobilisations en cours Avances et acomptes 17 805 17 805 17 805 Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 4 000 4 000 2 200 1 800 Autres immobilisations financières 142 318 142 318 142 840 - 522 TOTAL (I) 13 142 445 8 781 692 4 360 753 3 803 578 557 175 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 55 427 12 222 43 205 41 797 1 408 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 31 235 31 235 36 346 - 5 111 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 1 856 973 31 207 1 825 766 1 654 294 171 472 Autres créances . Fournisseurs débiteurs 47 521 47 521 37 470 10 051 . Personnel 24 719 24 719 38 988 - 14 269 . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 219 741 219 741 511 147 - 291 406 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 46 657 46 657 72 919 - 26 262 . Autres 278 082 278 082 110 683 167 399 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 1 656 846 1 656 846 1 064 672 592 174 Instruments financiers à terme et jetons détenus Charges constatées d'avance 104 372 104 372 47 286 57 086 TOTAL (II) 4 321 573 43 429 4 278 144 3 615 602 662 542 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif TOTAL ACTIF (0 à V) 17 464 018 8 825 121 8 638 896 7 419 180 1 219 716 2 Bilan (suite) PASSIF PASSIF du01/01/2019 Exercice précédent au30/06/2019 31/12/2018 Variation (6 mois) (12 mois) Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 719 200) 719 200 719 200 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 887 956 887 956 Ecarts de réévaluation Réserve légale 72 067 72 067 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 2 027 2 027 Report à nouveau 93 524 33 581 59 943 Résultat de l'exercice 304 236 554 392 - 250 156 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l'exercice précédent à affecter TOTAL (I) 2 079 010 2 269 225 - 190 215 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 61 837 63 837 - 2 000 Provisions pour charges TOTAL (III) 61 837 63 837 - 2 000 Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 1 218 334 1 264 554 - 46 220 . Découverts, concours bancaires 1 765 1 605 160 Emprunts et dettes financières diverses . Divers 3 810 3 810 . Associés 8 8 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 884 884 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 847 067 850 217 - 3 150 Dettes fiscales et sociales . Personnel 331 131 311 311 19 820 . Organismes sociaux 220 897 244 489 - 23 592 . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 263 951 269 898 - 5 947 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 70 448 82 376 - 11 928 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 604 722 92 974 511 748 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance 2 935 034 1 967 804 967 230 TOTAL (IV) 6 498 050 5 086 119 1 411 931 Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) TOTAL PASSIF (I à V) 8 638 896 7 419 180 1 219 716 3 Compte de résultat Du Du 01/01/2019 au 30/06/2019 01/01/2018 Variation % au absolue (6 mois) 30/06/2018 (6 mois) France Exportations Total Total Ventes de marchandises 729 841 53 888 783 729 867 291 -83 562 -9.62 Production vendue biens 319 615 71 985 391 600 261 820 129 780 49.57 Production vendue services 3 038 810 64 745 3 103 555 2 669 790 433 765 16.25 Chiffres d'affaires Nets 4 088 266 190 618 4 278 884 3 798 901 479 982 12.63 Production stockée Production immobilisée 287 401 313 250 -25 849 -8.24 Subventions d'exploitation Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 76 962 9 757 67 205 688.79 Autres produits 109 167 -58 -34.72 Total des produits d'exploitation (I) 4 643 356 4 122 076 521 280 12.65 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 625 305 693 796 -68 491 -9.86 Variation de stock (marchandises) 5 111 -15 353 20 464 133.29 Achats de matières premières et autres approvisionnements 125 663 127 927 -2 264 -1.76 Variation de stock (matières premières et autres approv.) -1 408 -23 854 22 446 94.10 Autres achats et charges externes 1 339 531 1 149 727 189 804 16.51 Impôts, taxes et versements assimilés 55 292 68 487 -13 195 -19.26 Salaires et traitements 1 117 231 962 646 154 585 16.06 Charges sociales 503 113 408 104 95 009 23.28 Dotations aux amortissements sur immobilisations 316 035 247 574 68 461 27.65 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 44 639 37 503 7 136 19.03 Total des charges d'exploitation (II) 4 130 511 3 656 557 473 954 12.96 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 512 845 465 518 47 327 10.17 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 37 56 -19 -33.92 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 37 56 -19 --33.92 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 11 022 9 718 1 304 13.42 Différences négatives de change 27 774 -747 -96.50 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 11 049 10 492 557 5.31 RESULTAT FINANCIER (V-VI) -11 012 -10 437 -575 -5.50 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 501 833 455 081 46 752 10.27 4 Compte de résultat (suite) Du Du 01/01/2019 01/01/2018 Variation % au au absolue 30/06/2019 30/06/2018 (6 mois) (6 mois) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 73 952 10 367 63 585 613.34 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 952 10 367 63 585 613.34 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -73 952 -10 367 -63 585 -613.33 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 123 645 123 986 -341 -0.27 Total des Produits (I+III+V+VII) 4 643 392 4 122 131 521 261 12.65 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 4 339 156 3 801 403 537 753 14.15 RESULTAT NET 304 236 320 728 -16 492 -5.13 Dont Crédit-bail mobilier 6 764 8 987 -2 223 -24.73 Dont Crédit-bail immobilier 1 882 -1 882 -100.00 5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En € 30/06/2019 31/12/2018 Résultat net 304 236 554 392 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité - Dotation nette aux amortissements et provisions 251 786 501 524 - Variation des impôts différés - Autres produits et charges calculés - Plus et moins values de cession - 19 718 Capacité d'autofinancement (A) 556 022 1 036 198 Variation du BFR lié à l'activité (B) 1 450 032 416 434 Flux de trésorerie généré par l'activité (C)=(A+B) 2 006 054 1 452 632 Acquisition d'immo corp et incorp - 871 931 - 1 733 721 Cessions d'immobilisations corp et incorp - 20 000 Décaissements liés à l'acquisition d'immo financières - 4 000 - 35 798 Encaissements liés aux cessions d'immo financières 2 722 19 301 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (D ) - 873 209 - 1 730 218 Augmentation de capital Distribution de dividende - 494 450 - 494 450 Encaissements liés aux nouveaux emprunts - 600 000 Remboursements d'emprunts - 46 220 - 207 434 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (E) - 540 670 - 101 884 Variation de trésorerie nette (C+D+E) 592 175 - 379 470 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 064 672 1 444 142 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 1 656 846 1 064 672 6 Annexes aux comptes semestriels Principes comptables et méthodes d'évaluation Principes comptables La situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2019 est établie et présentée conformément aux règles prescrites par la Plan Comptable Général, et en conformité avec les dispositions du Code du Commerce (articles L123- 12 à L123-38) et les règlements de l'autorité des normes comptables (ANC). Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et de l'indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Méthodes d'évaluation (a) Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent les postes suivants : les fonds de commerce

les logiciels acquis par la société : ceux destinés à l'usage interne,

les logiciels et sites internet créés ou en cours de développement et répondant aux critères requis pour leur activation.

Les brevets. Les frais de développement de logiciels sont comptabilisés en charges au cours de l'exercice auquel ils se rattachent. Toutefois, les coûts de développement qui satisfont aux critères suivants sont portés à l'actif : le produit ou procédé est clairement défini, et les frais qui lui sont imputables peuvent être identifiés et mesurés de manière fiable,

la faisabilité technique du produit ou procédé peut être démontrée,

le produit ou procédé est destiné à être produit et commercialisé, ou utilisé par l'entreprise,

l'existence d'un marché pour le produit ou, s'il est destiné à être utilisé en interne, son utilité pour l'entreprise peut être démontrée,

les ressources adéquates existent, ou leur disponibilité peut être démontrée, afin de mener à bien le projet pour commercialiser ou utiliser le produit ou le procédé. 7 L'amortissement est pratiqué à compter de la mise en service et conformément à la durée de vie probable. Les frais de développement dont les chances de commercialisation ne sont pas établies dans les années à venir sont amortis sur l'exercice. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, sur les durées suivantes : Durée d'utilisation Fonds de commerce Logiciels acquis ou créés Frais de développement Les brevets (en années) NA car durée de vie illimitée 3 à 10 3 à 5 3 à 15 En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis. Un test de dépréciation est effectué au moins une fois pas par an à la date de clôture selon les modalités décrites dans l'annexe au paragraphe « Provision pour dépréciation du fonds de commerce ». (b) Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles figurent à leur coût d'acquisition. Les frais d'entretien et de réparation sont passés en charges de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien. Les amortissements sont calculés selon les méthodes linéaires et dégressives, sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations, et en accord avec la législation fiscale en vigueur. Ces durées sont principalement les suivantes : Durée d'utilisation (en années) - Installations techniques, matériel et outillage industriel 3 - Agencements, installations 10 - Matériel de transport 3 - Matériel de bureau 3 à 5 - Mobilier 5 à 10 (c) Immobilisations financières Les prêts, dépôts et autres créances immobilisés sont évalués à leur valeur nominale. Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. 8 (d) Stocks et en-cours Les stocks et en-cours sont évalués au prix unitaire moyen pondéré. (e) Créances clients et autres créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et font l'objet d'un examen systématique au cas par cas. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable : cette valeur d'inventaire est déterminée en fonction des difficultés ou risques de recouvrement auxquels ces créances sont susceptibles de donner lieu. (f) Risque de change Depuis la mise en place de la monnaie unique européenne, le risque de change auquel s'expose la société est quasi inexistant. (g) Conversion des éléments en devises Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les différences résultant de cette conversion sont inscrites dans les postes "écarts de conversion" au bilan (à l'actif pour les pertes latentes, au passif pour les gains latents). Au 30 juin 2019, aucun écart de conversion n'est à constater au bilan. (h) Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires résulte essentiellement de concessions de licences de logiciels, de ventes de matériels, de ventes E-commerces de consommables et ainsi que de prestations de services liées aux contrats de maintenance. Licences de logiciel et ventes de matériels : Les redevances afférentes aux licences de logiciels sont comptabilisées en chiffre d'affaires au moment de la livraison des produits dans la mesure où aucune obligation n'existe à l'égard des clients. Le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matériels est considéré comme acquis par la livraison des produits. Prestations de services : Les prestations de services sont reconnues à l'avancement. 9 Les concessions de licences de logiciels ainsi que de prestations de services liées aux contrats de maintenance courent sur une période de 12 à 36 mois et peuvent donc s'étaler sur plusieurs exercices. La part du contrat se rapportant aux exercices à venir est comptabilisée en produits constatés d'avance selon un mode de répartition calculé prorata temporis. Ventes E-commerces de consommables : Le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de consommables E-commerce est considéré comme acquis par la livraison des produits. EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE Néant. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE Au cours de l'exercice, la société a distribué un dividende de 494 K€. Le développement du logiciel Veasy a été achevé au cours du 1ersemestre 2019. La commercialisation du produit a également débuté sur le 1ersemestre 2019. ACTIF IMMOBILISE ET AMORTISSEMENTS Actif immobilisé - Valeurs Brutes La variation des immobilisations brutes, qui sont inscrites à l'actif en application des principes décrits en notes (a) à (c), se présente comme suit : 10 Valeurs brutes Valeurs à l'ouverture brutes au 30 Rubriques de l'exercice Augmentations Diminutions juin 2019 2019 Immobilisations incorporelles . Frais d'établissements, de 1 133 225 1 133 225 recherche et de développement . Fonds de commerce 1 357 697 1 357 697 . Autres immobilisations 6 193 660 2 597 682 8 791 342 incorporelles . Immobilisation en cours 2 046 010 281 049 2 032 985 294 074 10 730 592 2 878 731 2 032 985 11 576 338 Immobilisations corporelles . Installations techniques, 77 861 77 861 matériel et outillage industriel . Agencements, installations 609 062 609 062 . Matériel de transport 4 518 7 974 12 492 . Matériel et mobilier de bureau 684 359 18 212 702 570 . Avances et acomptes 17 805 17 805 1 393 605 26 186 1 419 790 Immobilisations financières . Participations financières 0 0 . Prêts au personnel 2 200 4 000 2 200 4 000 . Dépôts et cautionnements 142 840 522 142 318 . Autres immobilisations financières 145 040 4 000 2 722 146 318 TOTAL 12 269 237 2 908 917 2 035 707 13 142 446 L'augmentation des immobilisations incorporelles de 2 879 K€ s'explique principalement par la production immobilisée relative aux développements des logiciels de la société VISIODENT et à l'acquisition de logiciels pour 845 K€, et au reclassement des coûts de développement du logiciel VEASY du poste immobilisation en cours » à « autres immobilisations incorporelles » pour 2 032 K€.

11 Frais d'établissements, de recherche et de développement Ce poste correspond aux frais de développement engagés en 2007 et 2008 pour la création de 2 nouveaux produits. Ces coûts sont constitués du cumul de la masse salariale relative au personnel affecté au développement de ces produits et à la sous-traitance directe sur ces développements. Fonds de commerce : Le fonds de commerce de VISIODENT correspond : à la valeur du fonds après fusion réalisée le 1er décembre 1995 avec la société DENTAL TECHNOLOGIE. Cette société était celle qui détenait le fonds de commerce historique de

VISIODENT pour un montant de 203.063 €.

VISIODENT pour un montant de 203.063 €. à la valeur du fonds de commerce de Visio Technologies SARL (comprenant les marques GESDENT et STADENT) qui a été intégrée dans VISIODENT SA suite à la transmission universelle de patrimoine de Visio Technologies SARL dans VISIODENT SA en 2002 pour un montant de 1.154.632 €. Autres immobilisations incorporelles Les autres immobilisations incorporelles se décomposent de la façon suivante : Frais engagés pour les dépôts de brevets : ces frais correspondent essentiellement à des honoraires d'avocat.

Logiciels divers acquis et utilisés en interne

Logiciels développés en interne : La société commercialise des logiciels qui sont développés en interne. Les coûts engagés durant l'exercice pour améliorer les logiciels et développer de nouvelle fonctionnalité sont activés et amortis sur une durée de 3 ans. Ces coûts correspondent à la masse salariale des développeurs et à de la sous-traitance.

sous-traitance. Site internet développé en interne : La société a développé au cours de l'exercice 2012 un nouveau site internet de e-commerce. L'intégralité des coûts, constituée essentiellement par la masse salariale, a été activée et amortie sur 5 ans.

e-commerce. L'intégralité des coûts, constituée essentiellement par la masse salariale, a été activée et amortie sur 5 ans. Le logiciel VEASY : Suite à l'achèvement du développement du logiciel et à sa commercialisation au cours du 1 er semestre 2019, les coûts ont été réaffectés du poste immobilisation en cours à autres immobilisations incorporelles. Les coûts de développement ont été amortis sur une durée de 10 ans à compter de la date d'achèvement. Actif immobilisé - Amortissements Les mouvements des amortissements des immobilisations (hors amortissements dérogatoires) calculés selon les méthodes décrites en notes (a) à (c), se présentent comme suit : 12 Amortissements Dotations de Diminutions de Amortissements cumulés à l'exercice l'exercice cumulés au 30 Rubriques l'ouverture de juin 2019 l'exercice 2019 Immobilisations incorporelles . Frais d'établissements, de 1 133 225 1 133 225 recherche et de développement . Fonds de commerce . Autres immobilisations 5 606 793 264 715 5 871 508 incorporelles 6 740 018 264 715 7 004 733 Immobilisations corporelles . Installations techniques, 77 861 77 861 matériel et outillage industriel . Agencements, installations 339 676 30 453 370 129 . Matériel de transport 4 518 563 5 081 . Matériel et mobilier de bureau 610 805 20 303 631 109 1 032 860 51 319 1 084 180 TOTAL 7 772 878 316 034 8 088 913 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Créances Montant Echéances à Echéances à plus brut un an au plus d'un an Créances de l'actif immobilisé . Prêts au personnel 4 000 4 000 . Dépôts et cautionnements 142 318 142 318 146 318 4 000 142 318 Créances de l'actif circulant . Créances clients et comptes rattachés 1 856 973 1 819 526 37 447 . Créances fiscales et sociales 291 117 291 117 . Groupe et associés . Débiteurs divers 325 603 325 603 . Charges constatées d'avance 104 372 104 372 2 578 065 2 540 618 37 447 TOTAL 2 724 383 2 544 618 179 765 13 Dettes Montant brut Echéances à un Echéances à plus an au plus d'un an Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits, dont : . à moins d'un an à l'origine 1 765 1 765 . à plus d'un an à l'origine 1 222 144 112 144 1 110 000 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 847 067 847 067 Dettes fiscales et sociales 886 426 886 426 Autres dettes 605 605 605 605 Groupe et associés 8 8 Produits constatés d'avance 2 935 034 2 684 528 250 506 TOTAL 6 498 049 5 137 543 1 360 506 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance Les produits constatés d'avance sont composés du chiffre d'affaires des contrats de maintenance et des contrats VEASY dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Le montant s'élève à 2 935 034 € au 30 juin 2019. Charges constatées d'avance Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Le montant s'élève à 104 372 € au 30 juin 2019. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Au 30 juin 2019, le capital social est composé de 4 495 001 actions d'une valeur nominale de 0.16 €. Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social Titres en début d'exercice 4 495 001 0.16 719 200 Titres émis Titres remboursés ou annulés Titres en fin d'exercice 4 495 001 0.16 719 200 14 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En Affectation En fin de début Diminution période Mouvements des titres résultat N- Augmentation de 1 période Capital social 719 200 719 200 Prime d'émission 887 956 887 956 Réserve légale 72 068 72 068 Autres réserves 2 027 2 027 Report à nouveau 33 581 93 524 33 581 93 524 Résultat de l'exercice 554 392 -554 392 304 236 304 236 Titres en fin d'exercice 2 269 -554 392 397 760 33 581 2 079 011 225 La société a distribué un dividende de 494 450 €. ETAT DES PROVISIONS Les mouvements des provisions se présentent comme suit : Rubriques Montant à Montant au 30 l'ouverture de Dotations de Reprises de juin 2019 l'exercice l'exercice l'exercice 2019 Provisions pour risques et charges . Provision pour litiges 63 836 2 000 61 836 Provisions pour dépréciation Provision pour dépréciation du fonds 692 780 692 780 de commerce . Provision pour titres de participation . Provision pour créances rattachées . Provision pour stock 12 222 12 222 . Provision pour clients 93 456 62 249 31 207 . Provision pour débiteurs divers Total 862 294 64 249 798 045 15 Provision pour dépréciation du fonds de commerce Au 31 décembre 2004, compte tenu de l'évolution du portefeuille clients relatif aux marques GESDENT et STADENT, il avait été décidé de déprécier le fonds de commerce lié à ces marques pour un montant total de 692 780 euros soit 60% de la valeur d'achat. Cette dépréciation a été calculée sur la base des clients hors maintenance ou «en sommeil» (clients qui ont vendu leur cabinet, n'exercent plus ou sont passés à la concurrence). En raison du nombre de clients sous contrat au 30 juin 2019, aucune provision supplémentaire n'a été constatée. ETAT DES CHARGES A PAYER ET DES AVOIRS A ETABLIR Charges à payer Montant Emp. & dettes établ. de crédit 5 575 Emp.& dettes financières div. Fournisseurs 155 019 Dettes fiscales & sociales 368 080 Clients avoir à établir 38 146 Autres dettes 0 TOTAL 566 820 ETAT DES PRODUITS ET DES AVOIRS A RECEVOIR Produits à recevoir Montant Clients 1 869 Fiscales et sociales 0 Subrogation sécurité sociale 0 Divers 259 TOTAL 2 128 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires 16 Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : Montant HT Montant Nature du chiffre d'affaires Taux HT 30 juin Taux 30 juin 2019 2018 Ventes de marchandises 23 727 0.55 % 50 703 1.33 % Ventes de produits finis 391 600 9.15 % 262 637 6.91 % Vente E-commerce 760 176 17.77 % 817 719 21.53 % Prestations de services 3 069 017 71.72 % 2 562 499 67.45 % Produits des activités annexes 34 539 0.81 % 107 291 2.82 % Rabais, remises & ristournes -175 -0.00 % -1 947 -0.04 % accordés TOTAL 4 278 884 100 % 3 798 902 100 % La ventilation géographique du chiffre d'affaires peut être analysée comme suit : Montant HT Montant Nature du chiffre d'affaires Taux HT 30 juin Taux 30 juin 2019 2018 France 4 088 266 95.55 % 3 649 134 96.06 % Export 190 618 4.45 % 149 768 3.94 % TOTAL 4 278 884 100.00% 3 798 902 100.00% Détermination du résultat exceptionnel = -73 952 E Nature Montant HT Divers Total des produits exceptionnels 0 Amendes et pénalités 10 233 Créances irrécouvrables 59 218 Indemnités licenciement 2 501 Reprises provision pour risques 2 000 Total des charges exceptionnelles 73 952 TOTAL -73 952 17 AUTRES INFORMATIONS Rémunération des dirigeants Au 30 juin 2019, le dirigeant a perçu la rémunération suivante : Salaires bruts Monsieur Morgan OHNONA, Président Directeur Général 206 472 € Honoraires commissaires aux comptes Conformément au décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, les honoraires de commissariat aux comptes comptabilisés sur l'exercice au titre du contrôle légal se sont élevés à 14 700 €. Indemnités de départ à la retraite Les droits sont déterminés à la clôture de l'exercice sur la base des conventions collectives en vigueur dans l'entreprise, en tenant compte de l'ancienneté du personnel et de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date départ en retraite ou à l'âge minimum requis pour en bénéficier. Les principales variables du calcul sont les suivantes : Age de départ en retraite : 65 ans,

Taux d'actualisation : 2 %,

Taux de progression salariale : 2 %,

Table INSEE de 2005, Au 30 juin 2019, le montant des indemnités de départ en retraite a été évalué selon un calcul actuariel pour la société VISIODENT SA et s'élève 255 542 €. Effectifs moyens L'effectif moyen de l'entreprise se décompose de la façon suivante : Catégories de salariés Salariés Cadres 17 Employés 21 Apprentis sous contrat 0 TOTAL 38 Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours Redevances payées Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL Cumuls des exercices antérieurs 7 905 7 905 Montants de l'exercice 6 116 6 116 Sous-total 14 021 14 021 18 Redevances restant dues Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL A 1 an au plus 11 871 11 871 Entre 1 et 5 ans 11 827 11 827 A plus de 5 ans Sous-total 23 698 23 698 Valeur résiduelle Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL A 1 an au plus 9 860 9 860 Entre 1 et 5 ans 20 545 20 545 A plus de 5 ans Sous-total 30 405 30 405 Coût total du crédit-bail Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL TOTAL 68 124 68 124 Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL Valeur d'origine 56 142 56 142 Cumuls des dotations antérieures 6 682 6 682 Dotations de l'exercice 5 614 5 614 Valeur nette comptable 43 846 43 846 Observations complémentaires La société VISIODENT a, vis-à-vis de GROUPE VISIODENT, une créance client de 55 860 € et une créance en compte courant de 32 069 €. Le montant de la production immobilisée est de 287 K€ au 30 juin 2019 (principalement relatif à VEASY) vs 313 K€ au 30 juin 2018. 19 2 - ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER Responsables Monsieur Morgan OHNONA, en tant que Président directeur général et Monsieur Jacques SEBAG en tant qu'administrateur de la société VISIODENT, sont responsables de l'information financière et du rapport financier semestriel. Leurs coordonnées sont les suivantes : Monsieur Morgan OHNONA Monsieur Jacques SEBAG Visiodent Visiodent 30 bis, rue du Bailly 30 bis, rue du Bailly 93210 La Plaine Saint Denis 93210 La Plaine Saint Denis Attestation Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité publié présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Morgan OHNONA Jacques SEBAG Président directeur général Administrateur 20 3 - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL RESULTATS - ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE Résultats: Au 30 juin 2019, la Société VISIODENT a réalisé un chiffre d'affaires de 4.278.884 €, contre 3.798.901 € au 30 juin 2018, soit une augmentation de 12,63 %. Les produits d'exploitation ressortent à 4.643.356 € contre 4.122.076 € au 30 juin 2018. A la même date, les charges d'exploitation s'élevaient 4.130.511 € contre 3.656.557 € au 30 juin 2018, soit une hausse de 12,96 % et le bénéfice d'exploitation ressort en définitive à 512.845 €, contre 465.518 € sur le précédent semestre, soit une augmentation de 10,17 %. La perte financière s'établit à 11.049 €. Le bénéfice courant avant impôt ressort à 501.833 € au 30 juin 2019, contre 455.081 € au 30 juin 2018. Les charges exceptionnelles, s'élèvent à 73.952 €, essentiellement dues à des créances irrécouvrables, contre 10.367 € au 30 juin 2018. Le bénéfice du premier semestre 2019 ressort à 304.236 € contre 320.728 € au 30 juin 2018, soit une baisse de 5,13 %. L'augmentation des immobilisations incorporelles de 2 879 K€ s'explique principalement par la production immobilisée relative aux développements des logiciels de la société VISIODENT et à l'acquisition de logiciels pour 845 K€, et au reclassement des coûts de développement du logiciel VEASY du poste « immobilisation en cours » à « autres immobilisations incorporelles » pour 2.032 K€. Analyse des résultats du premier semestre : L'augmentation du chiffre d'affaires s'explique principalement par la hausse de la vente de logiciels et des prestations de services associées de la nouvelle solution logicielle en ligne Veasy. Le chiffre d'affaire du semestre se décompose de la manière suivante : 21 Nature du chiffre d'affaires Montant HT Montant HT 30 juin 2019 30 juin 2018 Ventes de marchandises 23 727 50 703 Ventes de produits finis 391 600 262 637 Vente E-commerce 760 176 817 719 Prestations de services 3 069 017 2 562 499 Produits des activités annexes 34 539 107 291 Rabais, remises & ristournes -175 -1 947 accordés TOTAL 4 278 884 3 798 902 La baisse du bénéfice du premier semestre 2019 est liée aux charges exceptionnelles. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1erJANVIER 2019 Le développement du logiciel Veasy a été achevé au cours du 1ersemestre 2019. La commercialisation du produit a également débuté sur le 1ersemestre 2019. Les pilotes ont été validés et les déploiements sont passés en mode industriels. Activité pour le 3èmetrimestre 2019 : L'activité doit se poursuivre sur la même tendance que celui du premier semestre avec la poursuite des déploiements de la solution Veasy dans les cabinets et centres dentaires. RISQUES ET INCERTITUDES POUR LES 6 MOIS RESTANT DE L'EXERCICE Les risques sur le deuxième semestre 2019 sont peu importants car les renouvellements de maintenance s'effectuent normalement. La situation financière est stable. 22 4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS FIDREX Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris 14 rue de la Pépinière 75008 PARIS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2019 SOCIETE VISIODENT Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels de la société VISIODENT, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - CONCLUSION SUR LES COMPTES Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de la période du 1erjanvier au 30 juin 2019 écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cette période. 23 II - VERIFICATION SPECIFIQUE Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. Paris, le 26 septembre 2019 Le Commissaire aux Comptes FIDREX Albert BENSADON Associé 24 La Sté Visiodent SA a publié ce contenu, le 26 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

