Visiomed Group : AUGMENTATION DE CAPITAL DE VISIOMED GROUP : Détachement et cotation du DPS à partir du 31 décembre 2018

Paris, le 31 décembre 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), dans le cadre du lancement de l'augmentation de capital qui a fait l'objet du communiqué de presse du 24 décembre 2018, annonce le détachement du droit préférentiel de souscription (DPS) qui sera coté du 31 décembre 2018 au 14 janvier 2019.

Sur la base du dernier cours de l'action (0,1264 €) le 28 décembre, le cours de référence du DPS (FR0013390820) le 31 décembre à l'ouverture s'établit à 0,0509 € et le cours de l'action ex-droit à 0,0755 €.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique …).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

