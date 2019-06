Paris, le 5 juin 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, a décidé d'anticiper la publication de son chiffre d'affaires semestriel 2019. A cette occasion, le Groupe fera un point sur les principales avancées de son plan stratégique, initialement prévu à la rentrée 2019.

VISIOMED GROUP publiera le vendredi 28 juin 2019, avant Bourse, son chiffre d'affaires semestriel provisoire[1]. Cette publication permettra de démontrer des progrès majeurs, notamment sur :

Le retour à la croissance forte du chiffre d'affaires consolidé, porté par la forte montée en puissance des installations de stations de téléconsultation en officines et l'apport synergique des acquisitions, en route vers l'objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020 ;

L'amélioration significative de l'efficacité commerciale de la nouvelle force de vente dédiée qui voit le chiffre d'affaires par délégué pharmaceutique progresser significativement pour tendre vers l'objectif de 500 k€ de revenus annuels par collaborateur.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

