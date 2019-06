Visiomed Group : Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juin 2019 // Poursuite de la transformation du Groupe et de son développement

Paris, le 19 juin 2019

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Notre société a entrepris une vaste transformation depuis l'annonce de son plan stratégique en juillet 2018 et le renouvellement de la Gouvernance au 1er trimestre 2019. Aussi afin de soutenir ce développement nous comptons sur votre soutien lors de cette Assemblée Générale du 28 juin prochain qui devrait être l'occasion de mettre en avant les nouvelles étapes franchies de notre plan.

Le Management du Groupe s'est récemment engagé à communiquer le chiffre d'affaires semestriel 2019 provisoire dès le matin de l'AG. Cette publication s'inscrit dans notre volonté de tenir informés nos actionnaires sur les dernières avancées des changements structurants du Groupe.

Cette publication permettra de démontrer des progrès majeurs, notamment sur :

Le retour à la croissance forte du chiffre d'affaires consolidé, porté par la forte montée en puissance des installations de stations de téléconsultation en officines et l'apport synergique des acquisitions, en route vers l'objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020 ;

L'amélioration significative de l'efficacité commerciale de la nouvelle force de vente dédiée qui voit le chiffre d'affaires par délégué pharmaceutique progresser significativement pour tendre vers l'objectif de 500 k€ de revenus annuels par collaborateur.

Cette Assemblée Générale est l'occasion pour vous de jouer un rôle déterminant dans le développement de votre Groupe, actuellement à un tournant, en lui donnant les moyens de ses ambitions de croissance et de retour à la rentabilité. Rappelons que votre vote est un élément important pour continuer la transformation du Groupe et que ce dernier peut s'opérer soit grâce à votre présence soit par correspondance (les modalités sont exposées par la suite dans cette lettre).

Je compte donc sur votre vote en Assemblée Générale et vous en remercie par avance.

Eric SEBBAN,

Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Assemblée Générale du 28 juin 2019 : COMMENT VOTER ?

En votre qualité d'actionnaire de la société VISIOMED GROUP, vous êtes en droit de participer à sa prochaine Assemblée Générale, prévue pour le 28 Juin 2019. A cette fin, vous trouverez ci-dessous les détails de ce processus.

2.1. Droit de participation - Qualité d'actionnaire

La participation à l'Assemblée Générale est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit au plus tard en date du 25 juin 2019. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher dès que possible de votre intermédiaire financier, selon le cas, afin d'obtenir votre attestation de participation dans les meilleurs délais.

2.2. Modalités de participation

Tout actionnaire, peut prendre part à l'Assemblée Générale, s'y faire représenter ou voter à distance.

Si vous ne souhaitez pas vous présenter physiquement à l'Assemblée Générale, vous pouvez voter par correspondance, donner procuration à un tiers ou bien donner pouvoir au Président pour vous y représenter. Pour voter par correspondance ou donner procuration, il vous faut remplir le formulaire que vous trouverez en Annexe (dernières pages du document) et le renvoyer au plus tard le 25 au soir par courrier ou par e-mail à :

Dans l'hypothèse où vous souhaitez donner procuration à un tiers pour vous représenter à l'Assemblée Générale, vous pouvez donner une procuration à l'actionnaire de votre choix présent à l'AG en indiquant son nom et son adresse, ou au Président, notre adresse (112 avenue Kléber / 75106 Paris). Il vous faut également cocher la case correspondante (case (3)).

ATTENTION : « s'abstenir », c'est voter contre la résolution. En effet, lorsque vous participez à l'Assemblée Générale et que vous ne vous prononcez pas sur le vote d'une résolution, votre vote est compté dans les votes « contre »

CONTACT & LIEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale :

https://visiomed-group.com/espace-investisseurs/assemblees-generales/

Formulaire de vote par correspondance :

https://visiomed-group.com/wp-content/uploads/2019/06/14-Formulaire-de-vote-par-correspondance.pdf

© 2019 ActusNews