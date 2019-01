Visiomed Group : BewellConnect signe son premier contrat de distribution aux Etats-Unis sur le segment stratégique des Thérapies digitales

Paris, le 14 janvier 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) est fier d'annoncer que sa filiale BewellConnect® a signé un contrat avec la société RehabMart pour la distribution de ses dispositifs médicaux connectés sur le marché américain. Il s'agit du premier contrat signé dans le domaine de la Thérapie Digitale, une des priorités du Groupe dans le cadre de son plan stratégique aux côtés de la téléconsultation augmentée avec VisioCheck®.

Un nouveau segment de marché de plus de 100 M$ aux Etats-Unis

BewellConnect® a annoncé mettre l'accent dans un premier temps sur les parties de l'offre qui doivent permettre de générer du chiffre d'affaires à court terme. A ce titre, la société vise, aux côtés du Suivi à distance des patients et de la Téléconsultation Augmentée, le segment à fort potentiel de la Digital Therapy. Ce segment est adressé avec les dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect®, dont MyTens® et MyTensPro® (traitement de la douleur et renforcement musculaire), avec un focus sur la France, où ces deux produits bénéficient d'un code de remboursement, et sur les Etats-Unis où une équipe dédiée a été mise en place à la fin du premier trimestre 2018.

MyTens® et MyTensPro® sont des dispositifs médicaux connectés récemment enregistrés par la FDA qui proposent, au travers de l'application mobile dédiée MyTens® ainsi que celle de BewellConnect®, des traitements personnalisés d'électrothérapie pour les patients. Ils peuvent être également utilisés par les patients à domicile, en lien avec leur masseur-kinésithérapeute.

La neurostimulation électrique transcutanée (TENS) offre une alternative efficace dans la prévention et le traitement de la douleur chronique, en générant de manière non invasive des courants de faible intensité transmis vers le cerveau par le nerf périphérique au travers de la peau. Ce mécanisme électrique anime la production et la libération de l'endorphine, ce qui favorise l'effet analgésique, une substance antidouleur que l'organisme produit naturellement. MyTensPro® agit également sur le renforcement musculaire, grâce à la stimulation électrique musculaire (EMS). Sans fil et compactes, les 4 électrodes du MyTensPro® permettent une utilisation personnalisée et simple en toute mobilité. MyTens® et MyTensPro® sont des dispositifs médicaux de Classe IIa.

Par leur conception technique sans fil, ces deux produits, avec les programmes de traitement de l'application, s'inscrivent parfaitement dans plusieurs tendances de fond dont :

La volonté des professionnels de santé de pouvoir suivre et accompagner leurs patients non seulement dans leur cabinet mais également de plus en plus à distance à leur domicile ;

La volonté croissante des patients américains de se traiter par des solutions autres que les traitements de la douleur par opioïdes ;

Le vieillissement de la population et l'accroissement corrélatif des douleurs musculaires chroniques.

Le modèle économique intègre aujourd'hui la vente des dispositifs médicaux connectés et d'électrodes consommables de différente taille.

Pour le seul marché américain, le marché des TENS est estimé à plus de 100 M$[1], en croissance attendue sur les 10 prochaines années de 4% par an.

Un premier contrat prometteur

La conquête de ce marché passe par la signature d'accords de distribution avec des sociétés disposant d'un solide réseau de distribution à l'instar de la société américaine RehabMart, spécialisée dans la vente de matériel médical essentiellement à destination des kinésithérapeutes libéraux ou exerçant dans les hôpitaux, cliniques, etc.

Créé en 1998 par des kinésithérapeutes, RehabMart distribue ses produits auprès de plus de 7 000 établissements scolaires, 12 000 hôpitaux, l'intégralité des centres médicaux destinés aux Vétérans de l'Armée et plusieurs milliers d'établissements médicaux privés. Le Groupe compte aussi plus de 230 000 visiteurs mensuels sur son site Internet et dispose d'une puissante base de 350 000 clients particuliers.

MyTens® et MyTensPro® sont d'ores et déjà disponible sur le site Internet de RehabMart en cliquant sur le lien suivant.

Olivier HUA, PDG de VISIOMED GROUP, déclare « Cet accord est la première concrétisation des efforts lancés il y a 6 mois pour développer l'activité Digital Therapy auprès des professionnels de santé aux Etats-Unis. Cet accord nous ouvre, à côté des ventes en BtoC, le marché des professionnels, validant ainsi notre positionnement vis-à-vis de ces derniers et notre légitimité dans l'ensemble de l'écosystème de la santé connectée. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique …).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Twitter : @visiomed_group @bewellconnect

[1] Source : Grand View Research

