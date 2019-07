Visiomed Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 juillet 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

426 473 titres VISIOMED GROUP ;

20 596,07 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP ;

23 534,22 €.

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achats 4 010 948 titres 182 261,79 € 303 transactions Ventes 3 820 220 titres 179 323,70 € 304 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2019 5 25 000 2 212,50 02/01/2019 8 40 000 3 800,00 03/01/2019 2 10 000 837,50 07/01/2019 1 5 000 389,50 04/01/2019 3 15 000 1 162,50 08/01/2019 6 30 000 2 075,00 07/01/2019 7 35 000 2 462,50 09/01/2019 1 5 000 350,00 08/01/2019 5 25 000 1 600,00 10/01/2019 2 10 000 662,50 09/01/2019 2 10 000 675,00 11/01/2019 5 25 000 1 725,00 10/01/2019 3 15 000 950,00 14/01/2019 5 25 000 1 916,00 11/01/2019 3 15 000 973,00 15/01/2019 17 85 000 6 952,50 14/01/2019 5 25 000 1 750,00 16/01/2019 6 30 000 2 625,00 15/01/2019 1 5 000 375,00 17/01/2019 4 20 000 1 475,00 16/01/2019 12 60 000 5 000,00 18/01/2019 6 30 000 1 912,50 17/01/2019 5 25 000 1 755,00 22/01/2019 10 50 000 3 087,50 18/01/2019 7 35 000 2 130,00 23/01/2019 2 10 000 600,00 21/01/2019 3 15 000 857,50 24/01/2019 3 15 000 839,50 22/01/2019 3 15 000 887,50 25/01/2019 2 10 000 578,50 23/01/2019 5 25 000 1 408,50 29/01/2019 2 10 000 512,50 25/01/2019 2 10 000 560,44 31/01/2019 1 5 000 250,00 28/01/2019 3 15 000 799,50 01/02/2019 1 5 000 250,00 29/01/2019 1 5 000 250,00 05/02/2019 1 5 000 237,50 30/01/2019 1 5 000 250,00 06/02/2019 1 5 000 225,00 01/02/2019 1 5 000 237,50 07/02/2019 2 10 000 487,50 04/02/2019 1 5 000 237,50 12/02/2019 4 20 000 937,50 05/02/2019 1 5 000 225,00 13/02/2019 3 15 000 752,50 06/02/2019 1 5 000 225,00 14/02/2019 1 5 000 237,50 07/02/2019 1 5 000 237,50 18/02/2019 1 5 000 237,50 08/02/2019 1 5 000 225,00 19/02/2019 4 20 000 1 050,00 11/02/2019 1 5 000 212,50 20/02/2019 1 5 000 273,00 12/02/2019 1 5 000 225,00 25/02/2019 1 5 000 262,50 13/02/2019 1 5 000 237,50 01/03/2019 1 5 000 250,00 14/02/2019 2 10 000 462,50 04/03/2019 1 5 000 250,00 15/02/2019 1 5 000 225,00 06/03/2019 2 10 000 486,00 19/02/2019 2 10 000 487,50 07/03/2019 4 20 000 980,00 26/02/2019 1 5 000 250,00 08/03/2019 8 80 000 3 990,00 28/02/2019 1 5 000 250,00 11/03/2019 14 140 000 8 101,00 07/03/2019 4 20 000 962,50 13/03/2019 4 40 000 2 210,00 08/03/2019 2 20 000 965,00 14/03/2019 5 45 000 2 424,50 11/03/2019 3 30 000 1 715,00 15/03/2019 3 30 000 1 564,00 12/03/2019 10 144 000 8 470,70 18/03/2019 3 27 987 1 436,33 13/03/2019 9 90 000 4 845,00 21/03/2019 3 20 001 995,05 14/03/2019 8 80 000 4 225,00 22/03/2019 1 10 000 495,00 15/03/2019 5 50 000 2 560,00 25/03/2019 2 20 000 965,00 18/03/2019 4 40 000 2 030,00 26/03/2019 2 20 000 975,00 19/03/2019 3 30 000 1 499,00 27/03/2019 3 30 000 1 430,00 20/03/2019 1 10 000 495,00 28/03/2019 1 1 0,05 22/03/2019 3 20 700 1 019,79 29/03/2019 4 30 560 1 436,04 25/03/2019 4 40 000 1 910,00 01/04/2019 2 20 000 930,00 26/03/2019 3 21 274 1 020,52 02/04/2019 3 30 000 1 410,00 27/03/2019 4 40 000 1 880,00 03/04/2019 9 90 000 4 365,00 28/03/2019 11 109 149 5 032,13 04/04/2019 8 80 000 3 827,00 29/03/2019 3 30 000 1 390,00 05/04/2019 1 10 000 470,00 03/04/2019 5 50 000 2 355,00 08/04/2019 1 10 000 467,00 04/04/2019 7 61 400 2 839,40 09/04/2019 1 5 000 231,00 05/04/2019 1 10 000 465,00 10/04/2019 4 40 000 1 910,00 08/04/2019 1 10 000 460,00 11/04/2019 2 20 000 955,00 09/04/2019 1 10 000 455,00 12/04/2019 12 120 000 6 090,00 11/04/2019 1 10 000 470,00 15/04/2019 14 140 000 7 775,00 15/04/2019 14 140 000 7 495,00 16/04/2019 2 20 000 1 074,00 16/04/2019 5 50 000 2 625,00 18/04/2019 8 80 000 3 950,00 17/04/2019 5 50 000 2 525,00 23/04/2019 7 70 000 3 590,00 18/04/2019 6 60 000 2 865,00 24/04/2019 1 10 000 520,00 23/04/2019 2 18 681 937,73 25/04/2019 2 20 000 1 015,00 24/04/2019 5 50 000 2 515,00 26/04/2019 8 80 000 4 100,00 25/04/2019 3 30 000 1 480,00 29/04/2019 6 60 000 3 120,00 26/04/2019 3 30 000 1 505,00 30/04/2019 6 60 000 3 030,00 29/04/2019 6 60 000 3 050,00 02/05/2019 4 40 000 1 975,00 30/04/2019 11 110 000 5 425,00 06/05/2019 1 7 000 339,50 02/05/2019 3 30 000 1 455,00 07/05/2019 2 20 000 965,00 03/05/2019 4 40 000 1 950,00 08/05/2019 2 20 000 964,00 06/05/2019 2 20 000 955,00 13/05/2019 3 30 000 1 425,00 07/05/2019 2 20 000 950,00 14/05/2019 1 1 063 49,96 09/05/2019 2 20 000 945,00 15/05/2019 2 20 000 945,00 10/05/2019 3 21 000 982,10 20/05/2019 2 20 000 915,00 13/05/2019 2 20 000 935,00 21/05/2019 1 39 000 1 704,30 14/05/2019 2 20 000 930,00 22/05/2019 1 70 000 3 115,00 16/05/2019 1 10 000 465,00 23/05/2019 1 20 001 884,04 17/05/2019 2 20 000 925,00 24/05/2019 1 160 001 6 880,04 20/05/2019 5 50 000 2 225,00 27/05/2019 1 10 000 430,00 21/05/2019 1 40 000 1 712,00 28/05/2019 1 30 000 1 290,00 22/05/2019 1 80 015 3 440,65 29/05/2019 1 10 000 400,00 23/05/2019 1 20 001 856,04 30/05/2019 1 30 002 1 119,07 24/05/2019 1 10 000 425,00 31/05/2019 1 10 000 350,00 27/05/2019 1 60 000 2 556,00 03/06/2019 1 20 000 686,00 28/05/2019 1 50 000 2 075,00 04/06/2019 1 40 000 1 184,00 29/05/2019 1 110 000 4 279,00 05/06/2019 1 100 000 2 880,00 30/05/2019 1 50 001 1 800,04 06/06/2019 1 170 000 5 814,00 31/05/2019 1 10 000 350,00 07/06/2019 1 40 000 1 260,00 03/06/2019 1 120 000 3 804,00 10/06/2019 1 50 000 1 600,00 04/06/2019 1 70 000 1 946,00 12/06/2019 1 30 000 954,00 05/06/2019 1 40 000 1 116,00 13/06/2019 1 1 0,03 06/06/2019 1 60 000 1 914,00 14/06/2019 1 40 001 1 256,03 07/06/2019 1 50 000 1 535,00 17/06/2019 1 10 000 309,00 11/06/2019 1 30 000 960,00 18/06/2019 1 1 0,03 12/06/2019 1 30 000 921,00 19/06/2019 1 10 000 295,00 13/06/2019 1 10 001 300,03 20/06/2019 1 40 000 1 232,00 14/06/2019 1 20 001 606,03 21/06/2019 1 10 000 300,00 17/06/2019 1 40 000 1 184,00 24/06/2019 1 130 001 4 069,03 18/06/2019 1 30 001 885,03 25/06/2019 1 180 000 6 552,00 19/06/2019 1 10 000 290,00 26/06/2019 1 120 001 4 752,04 20/06/2019 1 60 000 1 794,00 27/06/2019 1 40 000 1 676,00 21/06/2019 1 10 000 292,00 28/06/2019 1 249 599 9 235,16 24/06/2019 1 50 001 1 560,03 25/06/2019 1 190 000 6 707,00 26/06/2019 1 74 349 2 810,39 27/06/2019 1 73 901 2 867,36 28/06/2019 1 346 473 12 438,38

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

