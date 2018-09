Visiomed Group : Démarrage des installations des stations de téléconsultation en pharmacie

Paris, le 17 septembre 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) confirme que BewellConnect® est en première ligne pour le coup d'envoi de la téléconsultation en équipant les pharmacies avec sa station de téléconsultation mobile et connectée développée sur la base de son produit phare, le VisioCheck®. Un dispositif qui vient renforcer le rôle de conseil du pharmacien et sa place privilégiée d'acteur de proximité dans les parcours de soins.

Faciliter l'accès aux soins

La téléconsultation en France a bientôt dix ans, précisément depuis son inscription dans la loi hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009. Elle existait jusqu'alors sous la forme d'expérimentations dans 9 régions. A l'issue de négociations avec les syndicats de médecins, l'Assurance Maladie a annoncé le remboursement de la téléconsultation au même titre qu'une consultation classique à partir du 15 septembre 2018. Elle devra se dérouler dans le respect du parcours de soin coordonné avec son médecin traitant ou dans les maisons et centres de santé dans les zones de désertification médicale.

Avec l'explosion de la demande de soin et la diminution de l'offre, les questions de l'accès aux soins et de la continuité des parcours de soin se posent de plus en plus en effet de façon aigue. 18% des français sont concernés par la désertification médicale qui s'accentue d'année en année touchant les zones rurales, péri-urbaines et les petites agglomérations. En ville, les consultations en cabinet sont saturées tout particulièrement celles qui concernent la médecine de spécialité.

La téléconsultation apporte une réponse concrète complémentaire aux consultations physiques, d'une part, pour désengorger les cabinets dans le cas d'actes de suivi et, d'autre part, pour améliorer l'accès aux soins sur les territoires reculés.

La solution proposée par BewellConnect® permet aux pharmaciens de jouer pleinement leur rôle de professionnel de santé de proximité (plus de 20 000 officines réparties sur le territoire) dans ce déploiement national en offrant à leurs clients un accès à la téléconsultation.

Premières installations réalisées dans les temps

BewellConnect® avait annoncé la commercialisation de la station de téléconsultation VisioCheck® en officine à l'occasion du salon PharmagoraPlus. Le Groupe s'était engagé à mettre en service les premiers équipements dès le 15 septembre afin de permettre le démarrage effectif du système au moment de la mise en application de la nouvelle réglementation.

Dès ce samedi 15 septembre, deux stations sont installées en Haute-Loire et dans l'Yonne permettant ainsi la réalisation des toutes premières téléconsultations en officine.

Le déploiement national est actuellement en cours et le Groupe prévoit une montée en puissance progressive d'ici à la fin de l'année et sur les années suivantes.

Comment ça marche ?

La station de téléconsultation mobile VisioCheck®, d'un faible encombrement et trouvant toute sa place dans l'espace de confidentialité du pharmacien, intègre tous les dispositifs médicaux nécessaires en appui à une téléconsultation à distance. Elle permet de réaliser, de façon simple, la prise de mesure des constantes vitales (poids, pouls, pression artérielle, température, saturation en oxygène, glycémie et ECG) et d'assurer une téléconsultation sécurisée en vidéoconférence (caméra HD et connexions filaire, wifi, 2G/3G/4G). Elle est reliée à des médecins qui transmettront si nécessaire à l'issue de la téléconsultation l'ordonnance au pharmacien.

Les données collectées sont encryptées, sécurisées et hébergées sur des serveurs agréés HDS par le Ministère de la Santé.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2018. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55013-visiomed-cp-go-teleconsultation-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews