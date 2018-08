VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce le tirage, le 3 août 2018, d'une tranche d'OCA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund Ltd[1] mis en place le 26 février 2018.



Emission d'OCA

L'opération porte sur l'exercice par Hudson Bay Capital Management de 16 bons d'émission (« BEOCA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA »), entrainant la souscription par Hudson Bay Capital Management d'une tranche de BEOCA. Cette tranche de BEOCA correspond à l'émission de 1 600 OCA d'une valeur nominale de 1 000 € chacune représentant un emprunt obligataire de 1 600 000 € (1 504 000 € net). Les 759 013 BSA sous-jacents deviennent exerçables, et donneront lieu à l'émission de 2 099 430 actions nouvelles s'ils sont exercés en totalité.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice, le cas échéant, de la totalité des BSA devenus exerçables résultant de cette tranche de BEOCA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

Participation de l'actionnaire Avant émission de 4 826 546 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 1 600 OCA et (ii) de l'exercice des 759 013 BSA 1,00% Après émission de 4 826 546 actions nouvelles provenant de la conversion des 1 600 OCA (iii) 0,89% Après émission d'un maximum de 2 099 430 actions nouvelles provenant de l'exercice des 759 013 BSA 0,85%

(i) Hudson Bay Fund Ltd : cf. communiqué de presse de VISIOMED GROUP du 26 février 2018; (ii) Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 94% de la valeur nominale. (iii) Ces calculs sont effectués sur la base du dernier prix d'achat demandé à la clôture du jour d'exercice de la tranche



Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de VISIOMED GROUP visiomed-group.com.



À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com





CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2018. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Sur la base de la 8ème résolution de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2016 en application de l'Article L225-138 du Code de Commerce

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54675-visiomed-cp-tirage-ocabsa-2017-08-06-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews