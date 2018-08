VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce l'émission de Bons de Souscription d'Actions (les « BSA3 ») réservés à des investisseurs qualifiés, dont une partie a été exercée immédiatement, apportant un financement par augmentation de capital d'un montant total de 472 k€.

Cette opération, approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2018, participe au renforcement des moyens financiers nécessaires à la bonne exécution du plan stratégique « Confiance et Croissance » pour une dynamique de croissance rentable à l'horizon 2020 (Cf. communiqué du 10 juillet 2018).

Avec ce plan, VISIOMED GROUP a pour objectif, à l'horizon 2020, de dépasser 40 M€ de chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant, en incluant le projet d'acquisition annoncé le 9 juillet dernier, et de dégager un excédent brut d'exploitation (après contribution aux frais corporate) positif.

Emissions des BSA3 :

Dans le cadre de la délégation de compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Juillet 2018 (3ème résolution), le conseil d'administration de Visiomed du 26 juillet 2018 a décidé l'émission, par la Société, de 2 856 000 bons de souscription d'actions (les "BSA3") réservés à deux investisseurs qualifiés.

Le prix unitaire d'émission d'un BSA3 est fixé à 0,0154 €. Les BSA3 ne seront pas admis aux négociations et à la cotation sur le marché Euronext Growth Paris.

Chaque BSA3 donnera droit à la souscription d'une (1) action ordinaire nouvelle de la Société à tout moment et au plus tard jusqu'au 28 février 2019 inclus. Les BSA3 pourront donner lieu à l'émission d'un maximum de 2 856 000 actions.

Le prix d'émission d'une action souscrite, en exercice d'un BSA3, sera, conformément aux termes de la troisième résolution de l'AGE du 25 juillet, égal (i) à la moyenne la plus basse des cours côtés (cours de clôture) d'une action VISIOMED GROUP, calculés sur une période de cinq séances de bourse consécutives, parmi les trente dernières séances de bourse précédant l'exercice du BSA3 concerné (ii) avec une décote de 16,5 %. Toutefois ce prix d'émission ne pourra en aucun cas être inférieur au montant nominal d'une action de la Société, apprécié à la date d'exercice d'un BSA3.

Exercice de 1 426 759 BSA3 le 31 juillet 2018, soit une augmentation de capital de 472 K€

Les investisseurs ont exercé, le 31 juillet 2018, 1 426 759 BSA au prix de 0.30 €, portant création de 1 426 759 actions nouvelles et représentant une augmentation de capital de 472 K€, prime d'émission et souscription des BSA incluses.

Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA3 seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

Impact sur le capital

L'incidence théorique future de l'exercice de la totalité des BSA3 sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

Participation de l'actionnaire Avant émission d'un maximum de 2 856 000 actions nouvelles provenant de l'exercice des 2 856 000 BSA3 1,00% Après émission d'un maximum de 2 856 000 actions nouvelles provenant de l'exercice des 2 856 000 BSA3 (i) 0,93% (i) Pour obtenir la dilution maximale, ces calculs sont effectués sur la base du nominal et du nombre total d'actions (36 788 582 actions en date du 30 juillet 2018 après bourse)

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com



