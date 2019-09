Paris, le 30 septembre 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce ce jour l'entrée dans la phase de déploiement du contrat avec ITN-T pour la téléconsultation en Côte d'Ivoire pour le compte de la FENASCOVICI.

Un contrat finalisé et une première phase de déploiement de 33 stations de téléconsultation

Comme annoncé dans le communiqué du 29 mai dernier, VISIOMED GROUP et ITN-T Corporation sont entrés dans un partenariat ambitieux visant à déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire pour le compte de la FENASCOVICI.

Ce partenariat a pour objectif d'intégrer la plateforme technologique de télémédecine de BewellConnect® au projet visant à fournir aux millions de membres recensés de la FENASCOVICI un ensemble de services s'étendant du domaine bancaire à celui de la télémédecine : mise à disposition de points de service santé (« Point of care ») pour une population rurale et dépourvue de protection sociale.

L'expérimentation de la solution de téléconsultation a permis de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la qualité des services, déployée par voie satellitaire et menée par ITN-T. Fort de ce succès, BewellConnect® s'est imposé comme le partenaire technologique pour le déploiement du projet de la FENASCOVICI. La signature de ce contrat de partenariat entre ITN-T et BewellConnect® ouvre désormais la voie au déploiement progressif de 33 stations de téléconsultation à l'échelle de la Côte d'Ivoire pour les semaines à venir.

Un potentiel d'extension du projet au continent africain avec de belles perspectives

A l'issue de cette première phase de déploiement, les deux partenaires envisagent une extension à l'échelle industrielle, non seulement sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire mais également plus largement sur le continent africain.

Pour Monsieur Clément Kotto, CEO d'ITN-T, « Je suis aujourd'hui fier d'annoncer que ce projet ambitieux et humaniste, que j'ai personnellement porté, franchit une étape décisive. Les investissements engagés, le travail accompli et l'expérience qui en résulte ont permis d'être à la hauteur du défi qui est le nôtre : proposer des points de santé connectés de pointe dans des territoires auparavant non couverts à destination d'une population rurale et dépourvue de protection sociale. Cette initiative, au travers de la collaboration solide et durable avec BewellConnect®, partenaire technologique reconnu dans la télémédecine, est assurément en marche et constitue un réel challenge. Je suis convaincu que ce déploiement prochain au travers de la Côte d'Ivoire incarnera un exemple de réussite et un projet inspirant et duplicable à l'Afrique de l'Ouest et au continent africain dans son ensemble. »

Après l'installation des 33 stations de téléconsultation, les deux sociétés géreront en 2020, dans le cadre de leur partenariat, une montée en charge progressive du déploiement, pour un objectif d'implantation de 1500 stations sur trois ans sur le continent africain et un potentiel de marché estimé autour des 20 millions d'euros.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

À propos de ITN'T Corporation

ITN'T Corporation est une société américaine de la Silicon Valley dont l'objet est de permettre l'inclusion financière, médicale et numérique aux populations des pays émergents. Pour atteindre ce but, ITN'T Corporation met en place des infrastructures de télécommunication de nouvelle génération, de la télévision numérique, de la santé connectée, ainsi que des technologies utilisant la blockchain.

Plus d'informations sur www.i-tnt.com

