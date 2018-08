VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), annonce que les Laboratoires VISIOMED, branche dédiée aux produits de santé familiale commercialisés en pharmacie, ont finalisé l'acquisition de T. LeClerc® et Innoxa®, deux marques de cosmétique centenaires leaders en pharmacie dans leur domaine et détenues jusqu'à présent par les Laboratoires Oméga Pharma France et Oméga Pharma Belgium NV, filiales du groupe pharmaceutique Américain Perrigo Company PLC (NYSE – PRGO). Cette première opération, qui s'inscrit dans le cadre du plan « Confiance & Croissance » présenté le 10 juillet dernier, permettra d'augmenter significativement le chiffre d'affaires des Laboratoires Visiomed et de rendre cette branche structurellement rentable.

T. LeClerc® et Innoxa®, deux marques centenaires leaders

Le Groupe a racheté les marques T. LeClerc® et Innoxa® jusqu'ici détenues par les laboratoires OMEGA PHARMA France et les Laboratoires OMEGA PHARMA Belgium, filiales du groupe pharmaceutique Américain Perrigo Company PLC.

T. LeClerc® a été créé en 1881 par Théophile LeClerc, pharmacien parisien qui a mis au point une poudre pour le visage exceptionnelle à base de poudre de riz. Ce fut un succès immédiat ! La poudre de riz présentait en effet la structure la plus raffinée et offrait un superbe résultat, lisse et radieux. Aujourd'hui encore, cette poudre sert de base aux produits T. LeClerc® et s'accompagne de pigments et minéraux naturels.

Innoxa® a vu le jour en 1920 grâce aux travaux du dermatologue et pharmacien Dr. Debat. En s'orientant vers le maquillage, la marque aura à cœur de rester fidèle à l'origine de son nom : innocuité et haute tolérance. Acteur incontournable de la pharmacie, Innoxa® fait bénéficier ses formules de toute sa compétence pharmaceutique et de son expertise soin.

Par ces acquisitions, les Laboratoires Visiomed renforcent leur catalogue avec des produits consommables offrant une très forte récurrence d'activité et une parfaite complémentarité avec les Dispositifs Médicaux électroniques qui forment aujourd'hui l'essentiel du catalogue. Ceci permet de gagner en visibilité dans les pharmacies et d'augmenter le nombre de commandes par officine et par an.

Plus de 5 M€ de chiffre d'affaires en 2017 et un objectif de doublement

En 2017, l'activité des deux marques a généré un chiffre d'affaires de plus de 5 M€ sur les marchés français et belge, les deux territoires où les Laboratoires Visiomed vont opérer avec leur propre force commerciale. La société prévoit un doublement de ce chiffre d'affaires d'ici 2020 grâce à l'application du savoir-faire marketing des équipes des Laboratoires Visiomed.

Cette acquisition structurante permet également de renforcer l'équipe de visiteurs pharmaceutiques en France (13 personnes additionnelles) avec une parfaite complémentarité (moins de 15% de clients actifs communs) et d'intégrer une équipe de vente (5 personnes) sur le marché belge afin de déployer la présence du Groupe sur un second marché important.

Le Made in France, un atout majeur pour un développement rapide à l'international

Fort de sa présence à l'international, les Laboratoires Visiomed vont rapidement présenter les 2 nouvelles marques à leurs partenaires/distributeurs étrangers pour une accélération des ventes à l'export.

Une acquisition immédiatement relutive

Le montant de la transaction reste confidentiel à la demande du vendeur. Le financement est assuré grâce aux ressources à la disposition de l'entreprise.

L'intégration aura un impact immédiatement positif sur les résultats des Laboratoires Visiomed et de VISIOMED GROUP avec une contribution positive à l'Ebitda dès 2018.

L'acquéreur et les vendeurs ont étés accompagnés lors de cette transaction par leurs conseils respectifs :

Acquéreur :

Conseil M&A Cabinet FiduFrance Jean Marie Bonneville

Cabinet Coblence & Associés : Propriété Intellectuelle/Droit économique : Mélanie Erber (Avocat Associé), Sacha Bettach (Avocat) et Gauthier Delville (Avocat)

Cabinet Osborne Clarke: Laurent Donnay de Casteau, tax Partner, Thierry Viérin, employment partner, and Hadrien Chef, corporate counsel.

Banque d'affaires / Conseil M&A : Kross Partner Ludovic Beaulieu Associé

Vendeurs :

Cabinet Fidal, conseil du Groupe Perrigo Company PLC (pour Omega Pharma)

M&A : Christine Blaise-Engel (Avocat, Partner), Anne Frotte (Avocat)

Droit économique / Réglementaire Santé : Guillaume Pezzali (Avocat, Partner), Morgane Morey (Avocat)

Droit fiscal : Guillaume Martenot et Laurent Chetcuti (Avocats, Partner), Maud Meotti (Avocat)

Banque d'affaires Société Générale /Conseil M&A Perrigo Company PLC : Christophe Pally, Sophie Larnaudie



À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

