Visiomed Group : Forte croissance de 65% engagée au 1er semestre 2019 en ligne avec le plan stratégique

Forte croissance de 65% engagée au 1er semestre 2019

en ligne avec le plan stratégique

Paris, le 28 juin 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, publie son chiffre d'affaires semestriel 2019 provisoire[1] et confirme ses ambitions pour 2020.

En M€ - normes françaises – données non auditées S1 2018 S1 2019 Santé Familiale & Dermocosmétique 3,7 5,5 Santé connectée 0,1 0,8 VISIOMED GROUP 3,8 6,3

Conformément aux engagements pris devant les investisseurs durant la présentation SFAF du 30 avril 2019, cette publication permet de démontrer les progrès majeurs réalisés dans le cadre de la nouvelle trajectoire dessinée par le Groupe.

Le chiffre d'affaires semestriel atteint ainsi 6,3 M€, en progression de 65%. Il s'agit de la première hausse de vente depuis 2017. Le Groupe est porté par son entrée réussie sur le marché de la dermocosmétique en pharmacies et par l'accélération des commandes en téléconsultation.

VISIOMED GROUP enregistre une accélération de sa dynamique commerciale depuis le début de l'année, avec une croissance séquentielle de 48% au 2nd trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2019.

Les Laboratoires Visiomed portés par le succès de la dermocosmétique

Les Laboratoires Visiomed ont initié en 2018 un mouvement stratégique majeur en pénétrant le marché récurrent en plein développement de la dermocosmétique « Haute tolérance » avec l'acquisition des marques centenaires leaders T. LeClerc® et Innoxa® en août 2018, et de la jeune marque prometteuse PhytoSuisse® en avril 2019. Le Groupe a engagé une refonte de sa gamme par une transformation des formulations afin d'anticiper et de se conformer aux nouvelles réglementations européennes en vigueur dès 2019. Le Groupe a en outre décidé d'adopter les plus hauts standards d'exigence en matière de produits éco-responsables.

Malgré le temps nécessaire à la redéfinition du positionnement marketing, au développement des nouvelles formulations, aux tests dermatologiques de mise en conformité et aux délais de production et de livraison, l'impact sur l'activité est déjà prometteur.

Ces initiatives majeures ont permis de générer un chiffre d'affaires de 2,3 M€ sur le segment de la dermocosmétique au 1er semestre 2019, contre 1,8 M€ sur l'ensemble de l'année 2018, avec une croissance séquentielle de 139% au 2nd trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2019. Le chiffre d'affaires « Santé Familiale et Dermocosmétique » des Laboratoires Visiomed ressort ainsi à 5,5 M€, contre 3,7 M€ au 1er semestre 2018.

Accélération des prises de commandes et installations de BewellConnect®

Dans le même temps, la branche d'activité dédiée à la santé connectée, portée par BewellConnect®, tire le plein profit de son recentrage sur l'offre de Téléconsultation Augmentée et maintient sa position de leader de la téléconsultation en pharmacie, grâce à sa station de téléconsultation mobile et connectée développée sur la base de son produit phare, le VisioCheck®.

Cette dynamique s'est traduite, sur le 1er semesre2019, par un chiffre d'affaires de 0,8 M€ généré par cette activité, contre seulement 0,1 M€ au 1er semestre 2018. Surtout, le Groupe enregistre une accélération des commandes qui se traduit par une croissance séquentielle de 240% entre le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2019.

Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Une première étape est franchie ! Nous n'avons jamais cessé de croire dans le bien-fondé de notre stratégie et avons lutté pour y arriver. Le chemin a été plus long et compliqué que prévu mais notre persévérance commence à porter ses fruits. Il a fallu résister contre les vents contraires mais aujourd'hui je suis très fier de pouvoir démontrer au marché cette bonne dynamique et la pertinence de nos choix. Ce n'est qu'une première étape mais elle doit permettre à tous, salariés, dirigeants et actionnaires de maintenir le cap et de redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. »

Montée en puissance de la nouvelle force commerciale

Pour entretenir et accélérer cette dynamique pérenne de croissance, VISIOMED GROUP a engagé, comme annoncé, la transformation de sa force de vente en une force dédiée. L'objectif d'augmenter l'efficacité des visiteurs pharmaceutiques et leur couverture du territoire tout en assurant leur capacité à commercialiser l'ensemble de l'offre du Groupe (dispositifs médicaux, produits de dermocosmétique et stations de téléconsultation) est atteint sur le 1er semestre 2019.

Cette transformation a déjà permis d'enregistrer une augmentation du chiffre annualisé[2] par délégué qui est passé de 130 k€ au 1er semestre 2018 à 250 k€ au 2nd semestre 2018 et 310 k€ au 1er semestre 2019. Le Groupe confirme sa volonté de tendre vers 500 k€ de revenus annuels par collaborateur en 2020.

Confirmation des perspectives 2020

Ce 1er semestre 2019 confirme que le Groupe est désormais parfaitement engagé dans son plan stratégique. VISIOMED GROUP reste ainsi confiant dans sa capacité de développement commercial, aussi bien pour Laboratoires Visiomed que pour BewellConnect®, et réaffirme son objectif de chiffre d'affaires de plus de 40 M€ et de profitabilité à l'horizon 2020.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Données estimées et non auditées

[2] Revenu moyen par délégué sur la période extrapolé sur 12 mois

