VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce que BewellConnect®, sa filiale dédiée à la santé connectée, est associée au lancement par Klesia de nouveaux services exclusifs dédiés aux pharmaciens d'officine.

Klesia, le partenaire santé prévoyance historique de près de 9 officines sur 10, a décidé d'enrichir son offre de services à destination de la profession et a choisi de s'associer à des acteurs clés de la digitalisation de la pharmacie dont BewellConnect®.

En pratique, les pharmacies clientes de Klesia bénéficient dès aujourd'hui de tarifs négociés et réservés sur l'installation de la station de téléconsultation mobile et connectée VisioCheck® ainsi que sur les dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect® commandés pour leurs patients.

Olivier Hua, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous avons toujours considéré le pharmacien d'officine comme un acteur central du système de santé en France et un partenaire de référence pour le déploiement de nos solutions. Le fait d'être retenu par le leader incontesté de la santé prévoyance dans le secteur est une belle reconnaissance de notre savoir-faire et de notre position dans l'écosystème. C'est surtout une opportunité d'accélérer la pénétration de nos offres dans les pharmacies françaises. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus d'une pharmacie sur 2 en France. Avec la force de frappe de Klesia, nous allons pouvoir étendre considérablement notre périmètre. »

Christian Schmidt de La Brélie, directeur général du groupe Klesia, explique : « Les métiers de la Santé, principalement les pharmaciens d'officines, font partie, historiquement, des cinq grands secteurs que nous accompagnons au quotidien. Nous souhaitons confirmer notre attachement à cette profession en leur proposant de nouveaux outils sur mesure. Nous devons, en effet, aller plus loin aujourd'hui en étant à l'écoute de leurs besoins, en les analysant et en mettant en place des actions concrètes pour y répondre. La demande d'une amélioration de leur relation client en est un. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

A propos de Klesia

Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a également placé la prévention et l'innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l'action sociale et les services à la personne. Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des professionnels des services. Ses chiffres clés : 3 500 collaborateurs ; 300 000 entreprises adhérentes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de personnes et 9,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires global. Plus d'information sur klesia.fr et Twitter @klesia

