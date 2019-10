Paris, le 7 octobre 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce que VisioCheck®, la station de télémédecine mobile et connectée, a été retenue par la Direction Générale de l'Armement et le Service de Santé des Armées, dans le cadre d'un marché public négocié, au profit d'une opération d'expérimentation réactive (OER). Cet appel à concurrence, qui recherchait la solution de monitorage la plus adaptée aux besoins des forces armées dans les zones opérationnelles, a sélectionné VisioCheck®, solution de monitorage ultraportable et couplée d'une capacité de télétransmission, désormais en cours d'évaluation par la DGA et l'ASS.

Une solution de télémédecine mobile et connectée

VisioCheck®, développée par la société BewellConnect® (filiale santé connectée de VISIOMED GROUP), certifié CE et FDA et Dispositif Médical de classe IIa, est une station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes permettant la mesure des constantes vitales et la mise en relation avec un médecin à distance par visioconférence.

La santé des soldats étant un enjeu stratégique pour les forces armées françaises, la station peut espérer répondre aux problématiques de prévention, de médecine d'urgence et de monitoring dans des conditions de forte mobilité.

Une première phase déterminante au potentiel prometteur

L'acquisition des stations de télémédecine a vocation à servir à une première phase de test. L'expérimentation vise à valider les aspects techniques et applicatifs du VisioCheck® ainsi que son intégration dans les procédures organisationnelles en conditions opérationnelles et sur différents terrains.

Au sortir de cette phase pilote, un déploiement plus large sur le terrain à l'ensemble des forces armées et sur les bases militaires pourrait être envisagé, ouvrant l'accès à un marché à fort potentiel.

Une nouvelle étape franchie pour BewellConnect® dans le déploiement de la médecine mobile

Cette première collaboration avec le Ministère des Armées confère à VISIOMED GROUP une nouvelle légitimité en tant qu'acteur de la télémédecine et rejoint un nouveau segment de développement pour le groupe, celui de la médecine mobile, portée par BewellConnect® et confortée par la signature de l'Avenant 6 à la Convention des infirmiers, pour la réalisation d'actes de téléconsultation en mobilité. Cette orientation à fort potentiel de marché est une évidence pour VISIOMED GROUP qui lui ouvre des perspectives commerciales fortes.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.), à l'image du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

