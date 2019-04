Visiomed Group : Les Laboratoires Visiomed acquièrent le Laboratoire PhytoSuisse(R) pour conquérir le vaste marché de la dermocosmétique naturelle

Paris, le 4 avril 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce que sa filiale Laboratoires Visiomed renforce son offre produit en santé familiale grâce à l'acquisition du laboratoire spécialisé en dermocosmétique PhytoSuisse® basé à Magden (Suisse). Cette opération permet aux Laboratoires Visiomed de partir à la conquête d'un nouveau marché en pleine expansion, la dermocosmétique naturelle, pour contribuer à la croissance du groupe

Créé en 2012 par le Docteur Emilie Rogg après plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique (DSM, Weleda, Impag), le laboratoire PhytoSuisse® a développé une gamme innovante de produits de dermatocosmétique de nouvelle génération grâce à un complexe unique de 5 ingrédients naturels.

La dermocosmétique nouvelle génération par le programme des 3R (Respecter, Restructurer, Réparer)

Les produits de dermocosmétique de nouvelle génération allient la force des produits traditionnels de dermocosmétique, qui répondent à des attentes spécifiques des consommateurs en alliant sécurité et efficacité et font l'objet d'une recommandation de la part des professionnels de la santé (médecins dermatologues, pédiatres, médecins esthétiques et pharmaciens), et des produits naturels (sans parabène, sans phenoxyethanol, sans ingrédients minéraux ou animaux, sans allergènes, etc.). La distribution de ces produits se fait en pharmacies et para-pharmacies.

Le laboratoire PhytoSuisse® a développé un programme de soins spécialisés pour les bébés et enfants a peau sensible au sein d'une gamme unique de produits baptisée PRELUDE®. PRELUDE® est né pour apporter les soins essentiels à la peau des enfants et la protéger tout au long de l'année. Cette gamme est scindée en 2 lignes de produits spécifiques destinées essentiellement aux nourrissons et aux enfants :

La ligne Essential SkinCare , constituée de 4 produits (lait, lotion, crème et gel de soins) et idéale pour nettoyer et hydrater en douceur le corps et les cheveux de bébé ;

La ligne Dynamic SkinCare, constituée de 3 sérums adaptés pour la correction des problèmes de peau pendant les périodes froides et sèches.

D'autres produits à destination des adultes, basés sur les mêmes principes actifs, sont actuellement en cours de finalisation de développement et pourront être lancés dans les mois qui viennent.

L'acquisition, dont le montant reste confidentiel, est réalisée sur fonds propres et sans altérer la structure financière de VISIOMED GROUP. Le laboratoire PhytoSuisse® est intégré dans les comptes du Groupe à compter du 1er avril 2019.

Un marché jeune et en pleine expansion

Le marché de la dermocosmétique est un marché encore jeune et en pleine expansion. En près de 15 ans, il a plus que doublé et représente 3,5% du marché mondial de la beauté, soit 7 Md€. Aujourd'hui, la France demeure le 1er marché avec plus de 400 M€ par an.

Les pharmacies sont au cœur du marché de la dermocosmétique : plus d'1/3 des achats de soins de la peau en France ont lieu en pharmacie et parapharmacie. Les ventes de produits dermocosmétiques progressent chaque année alors que celles de médicaments sont en recul. Une tendance qui devrait se poursuivre sous l'effet de la politique de déremboursement des médicaments menée en France.

Le sous-segment de la dermocosmétique naturelle est le plus dynamique, porté par la part croissante de la population sujette aux problèmes de peau sensible. On estime aujourd'hui que 20% des enfants et 60% des adultes en sont victimes. Une proportion qui a doublé en 2 générations.

L'ambition des Laboratoires Visiomed est de conquérir, à horizon de trois ans, plus de 10% du marché dans ses pays de prédilection (France et Belgique) et ainsi d'atteindre plus de 15 M€ de chiffre d'affaires sur cette gamme dermocosmétique.

Un nouveau relais de croissance pour les Laboratoires Visiomed

Les laboratoires Visiomed sont entrés dans un nouveau cycle de développement, dans le cadre du plan stratégique « Confiance & Croissance » présenté à l'été 2018. Ce plan vise à développer l'activité de sa branche pour atteindre 20 M€ de chiffre d'affaires et devenir rentable à l'horizon 2020.

Pour atteindre le seuil de rentabilité de l'activité, le Groupe dispose de deux puissants leviers :

Croissance organique , par l'accélération du cycle commercial avec un portefeuille produits orienté vers plus de récurrence ;

Croissance externe, par la réalisation d'acquisitions ciblées pour accélérer la croissance de l'activité et amortir la force de vente terrain.

VISIOMED GROUP a déjà réussi l'élargissement de la gamme des Laboratoires Visiomed grâce aux acquisitions des marques centenaires INNOXA® et T.LECLERC®. Le Groupe a également renforcé sa force commerciale en France et en Belgique dans le cadre de cette opération.

L'acquisition du Laboratoire suisse PhytoSuisse® vient compléter l'offre du Groupe et servira d'accélérateur pour la bonne exécution du plan stratégique.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique …).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Twitter : @visiomed_group @bewellconnect

