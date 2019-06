Visiomed Group : Nomination de Patrick Schiltz en tant que Président Directeur Général du Groupe

Principales décisions prises lors de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 28 juin 2019 :

Désignation de nouveaux membres du Conseil d'Administration en remplacement des Administrateurs ;

Révocation d'Eric Sebban, actuel Président Directeur Général, et désignation de Patrick Schiltz en tant que nouveau Président Directeur Général ;

Non-renouvellement des Commissaires aux Comptes et désignation du cabinet EXAFI en tant que nouveau Commissaire aux Comptes de VISOMED GROUP.

Paris, le 28 juin 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce la nomination de Patrick Schiltz comme nouveau Président Directeur Général.

Révocation des anciens administrateurs et désignation de 3 nouveaux membres au Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a révoqué l'ensemble du Conseil d'Administration, dont Olivier Hua et Eric Sebban, et a désigné trois nouveaux membres du Conseil d'Administration dont Patrick Schiltz.

Deux autres administrateurs actionnaires ont été nommés : Sébastien de Blegiers et Lucien Maakad. Sébastien de Blegiers, 40 ans, Master Finance ESCP-EAP, compte 15 années d'expertise en M&A et en financement d'entreprises dans le domaine de la santé. Lucien Maakad, 38 ans, HEC, a passé de nombreuses années de sa carrière chez Lazard en M&A et a notamment travaillé sur des opérations du secteur de la pharmacie puis sur des levées de fonds et sur du financement de croissance externe dans le domaine de la beauté et des produits médicaux.

Nomination de Patrick Schiltz en tant que Président Directeur Général de VISIOMED GROUP

A l'issue de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 28 juin 2019, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Patrick Schiltz aux fonctions de Président Directeur Général, en remplacement d'Eric Sebban, avec effet à compter de ce jour.

Patrick Schiltz, 55 ans, diplômé de l'INSEAD et d'un Master INSEEC à Paris, dispose d'une grande expérience dans la direction, la gestion et le retournement d'entreprises françaises et étrangères.

Récemment, Patrick Schiltz a dirigé la société Veld's, positionnée sur la fabrication et la distribution de produits anti-âge pour femmes au travers d'un réseau sélectif (Nocibe, Séphora, pharmacies) en France et dans 25 pays.

En Septembre 2014, Patrick Schiltz a fait l'acquisition de la société Parashop, réseau de distribution de parapharmacie qu'il a cédé en 2018 après avoir développé le réseau de points de vente et accru sensiblement la rentabilité de la société.

Parallèlement il est juge consulaire depuis 2006 (Tribunal de commerce de Bobigny).

Poursuite du plan de développement avec un point d'étape fourni en juillet

Cette évolution de la gouvernance ne remet pas en question la volonté de redressement et de croissance du Groupe. Au contraire, le nouveau tandem composé de Patrick Schiltz, spécialiste de la reprise de sociétés en difficulté et des réseaux de distribution dans le domaine de la pharmacie et parapharmacie, et de Michel Emelianoff, Directeur Général Délégué nommé en mars 2019 et confirmé dans ses fonctions par le nouveau PDG, devrait permettre d'accélérer l'exécution du redressement de la société et l'atteinte de la rentabilité. La nouvelle Direction communiquera, au cours du mois de juillet, un point d'étape et ses objectifs.

Non-renouvellement des Commissaires aux Comptes et désignation du cabinet EXAFI en tant que nouveau Commissaire aux comptes de VISIOMED GROUP

Enfin, l'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant, a décidé de ne pas les renouveler et de nommer le cabinet EXAFI en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire et Marc Weber en qualité de Commissaire aux comptes Suppléant.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

