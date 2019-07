Volet financement : arrêt du contrat d'OCABSA avec NEGMA GROUP.

arrêt du contrat d'OCABSA avec NEGMA GROUP. Volet opérationnel : confirmation du plan d'économies de plus de 4 M€ et mise en œuvre d'un nouveau volet au cours du 2 nd semestre 2019.

confirmation du plan d'économies de plus de 4 M€ et mise en œuvre d'un nouveau volet au cours du 2 semestre 2019. Volet stratégique : revue en cours des activités et de l'organisation devant aboutir à la présentation d'une nouvelle feuille de route à la rentrée.

Paris, le 30 juillet 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) présente, conformément au calendrier annoncé, un point d'étape sur son plan de développement et les premières initiatives impulsées par son nouveau Président Directeur Général, Patrick SCHILTZ, nommé à l'issue de l'Assemblée générale du 28 juin 2019.

Volet financement

L'un des premiers chantiers mis en œuvre par la nouvelle Direction a été de mettre un terme au recours à des outils de financements coûteux et dilutifs.

Dans ce cadre, VISIOMED GROUP a résilié le contrat de financement par voie d'OCABSA signé en mai 2019 avec NEGMA GROUP et attribué à ce dernier 38 200 000 actions nouvelles VISIOMED GROUP et 175 bons de souscription d'actions (BSA) en contrepartie des engagements pris par l'ancienne Direction[1].

Dans le même temps, la société travaille à la mise en place de financements à court terme, afin de pouvoir préparer sereinement la mise en œuvre de sa feuille de route.

Volet opérationnel

Le Groupe confirme le plan de réduction des coûts de plus de 4 M€ déjà annoncé et en cours de mise en œuvre, principalement autour du recentrage des activités de santé connectée sur la téléconsultation, portée par BewellConnect®. Au-delà, un nouveau volet a d'ores et déjà été initié et devrait permettre de générer une économie additionnelle de 4 M€ en année pleine.

Volet stratégique

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus large d'une revue stratégique qui doit permettre à la société d'assurer son redressement et d'entrer dans un cycle durable de croissance pour atteindre la rentabilité. A cet égard, la Direction prépare un nouveau plan stratégique qui devrait être dévoilé à la rentrée 2019.

Patrick SCHILTZ déclare : « Les contacts établis au cours de ce premier mois de fonction, avec des investisseurs et grands clients, confortent ma conviction que VISIOMED possède les talents, produits et services pour occuper une position de premier plan sur le marché en fort développement de la téléconsultation, tout en consolidant ses activités traditionnelles. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

[1] La société met à la disposition du public, sur son site Internet, un tableau de suivi des actions créées dans le cadre de ce contrat.

