Paris, le 31 octobre 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) présente ses résultats du 1er semestre 2018 et fait un point sur l'avancée de son plan stratégique « Confiance et Croissance ».

Le 1er semestre 2018 a été consacré en priorité à la définition du plan stratégique, à la redéfinition des priorités de développement de l'entreprise et à la réallocation de ressources allouées aux deux activités (Laboratoires Visiomed et BewellConnect®). Cette phase de transition s'est soldée par la présentation, le 10 juillet 2018, du plan stratégique « Confiance et Croissance » qui doit mettre le Groupe sur une trajectoire de croissance à compter de 2019 et de rentabilité d'ici à 2020.

Analyse du chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2018, VISIOMED GROUP a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 M€ contre 5,1 M€ au 1er semestre 2017. Ce repli s'explique par le contexte économique difficile du réseau d'officines en France et par la redéfinition des priorités stratégiques de BewellConnect® (recentrage sur les 3 offres prioritaires : Digital Therapy, Téléconsultation Augmentée et Suivi à Distance des Patients).

Le Groupe reste confiant dans sa capacité de développement commercial, aussi bien pour les Laboratoires Visiomed que pour BewellConnect®, et confirme son objectif de dépasser 40 M€ de chiffre d'affaires consolidé à l'horizon 2020.

Bonne intégration des marques centenaires leaders T. LeClerc® et Innoxa® depuis le mois d'août

Pour les Laboratoires Visiomed, la priorité des derniers mois a été l'intégration de T. LeClerc® et Innoxa®, deux marques de cosmétique centenaires leaders en pharmacie dans leur domaine. L'acquisition a été finalisée au mois d'août, permettant d'engager le processus d'intégration des produits au catalogue des Laboratoires Visiomed, de transfert des stocks, d'unification du réseau commercial et de formation de tous les visiteurs pharmaceutiques à l'ensemble de l'offre. Cette phase préparatoire a été largement engagée sur le mois de septembre, permettant un premier retour commercial très satisfaisant dès le mois d'octobre. Les ventes en pharmacie ont ainsi progressé de 29% sur ce dernier mois par rapport à la même période de 2017.

Démarrage prometteur de la Téléconsultation Augmentée en pharmacie depuis le 15 septembre

Les Laboratoires Visiomed sont également pleinement engagés dans le déploiement commercial de la station de téléconsultation mobile et connectée développée par BewellConnect® sur la base de son produit phare : le VisioCheck®.

A ce jour, sur le marché des officines pharmaceutiques, il s'agit de la seule solution de Téléconsultation Augmentée totalement intégrée avec :

Les dispositifs médicaux connectés permettant de prendre les constantes vitales ;

La station de téléconsultation offrant un accès direct et un partage sécurisé des informations avec une plateforme de médecins ;

L'offre de financement pour le pharmacien (abonnement de 750 € HT / mois sur 48 mois).

Surtout, VISIOMED GROUP a décidé de s'inscrire pleinement dans le nouveau cadre réglementaire créé par l'Avenant 6 à la convention médicale 2016 (définissant les modalités de réalisation et les tarifs des actes de télémédecine) afin de pouvoir inscrire la consultation réalisée avec VisioCheck® dans le cadre du parcours de soin coordonné.

Cette décision stratégique nécessite la validation préalable de chaque installation par les organismes concernés, ce qui a pour effet immédiat de limiter la vitesse de déploiement mais pour atout majeur de créer un avantage concurrentiel vis-à-vis de solutions concurrentes qui pourraient émerger.

Dans ce cadre, le Groupe installe actuellement ses stations à un rythme de 2 nouvelles implantations par semaine et a déjà couvert 7 régions à date. Fort de son réseau commercial au contact quotidien des officines et d'une capacité d'installation de plusieurs centaines de stations de téléconsultation VisioCheck®, le Groupe reste confiant dans sa capacité de montée en puissance forte au cours des prochains mois.

Analyse des résultats

En k€ - normes françaises S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 5 102 3 812 Marge brute 2 531 1 889 Taux de marge brute 50% 50% Excédent Brut d'Exploitation[1] -6 881 -8 265 Résultat d'exploitation -6 823 -9 019 Résultat courant avant impôt -6 996 -8 913 Résultat net -7 015 -9 648

Au 1er semestre 2018, le Groupe a su préserver un taux de marge brute de 50% des ventes, preuve de la valeur ajoutée de ses produits.

Les charges d'exploitation ont atteint 10,9 M€ au 1er semestre 2018 contre 9,4 M€ au 1er semestre 2017. Cette progression est liée essentiellement au renforcement de l'encadrement et la stabilisation des effectifs (109 collaborateurs au 30 juin 2018 contre 102 au 30 juin 2017, hors acquisition) et à des dépréciations d'actifs.

Au final, le résultat d'exploitation ressort à -9,0 M€ (-6,8 M€ au 1er semestre 2017) et le résultat net s'établit à -9,6 M€ (-7,0 M€ au 1er semestre 2017).

VISIOMED GROUP confirme vouloir dégager un excédent brut d'exploitation positif à l'horizon 2020 et a engagé, à compter du 2nd semestre 2018, pour conforter cette ambition, le plan d'économies prévu dans le plan du 10 juillet dernier.

Analyse de la situation financière

La consommation de trésorerie liée à l'activité et aux investissements (7,5 M€) a été financée aux 2/3 par le produit net des émissions d'OCABSA et pour le solde par la trésorerie disponible au 31 décembre 2017.

Au 30 juin 2018, VISIOMED GROUP disposait de 5,3 M€ de fonds propres pour une trésorerie nette[2] de 0,9 M€. Cette situation ne tient pas compte des 2,9 M€ d'obligations émises dans le cadre du contrat d'OCABSA et non converties à fin juin.

Depuis le 30 juin, le financement de l'entreprise, dont l'intégration de T. LeClerc® et Innoxa®, a été assuré par le tirage de nouvelles tranches d'OCABSA pour un montant brut cumulé de 5,3 M€.

VISIOMED GROUP confirme travailler activement à la mise en œuvre de solutions alternatives de financement avec l'objectif de mettre fin dès que possible au financement par OCABSA.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Résultat d'exploitation avant dotations nettes de reprises d'amortissements et provisions

[2] Disponibilités + Valeurs mobilières de placement – Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit

