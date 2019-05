Paris, le 29 mai 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce un projet ambitieux de déploiement de sa station de téléconsultation mobile et connectée, développée sur la base de son produit phare, le VisioCheck®, en Côte d'Ivoire.

Accord de partenariat ambitieux avec ITN-T Corporation

VISIOMED GROUP et ITN-T Corporation ont signé un accord de partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire.

ITN-T Corporation (Internet on Television Corporation) est une société américaine, basée en Californie, dont l'objet est de permettre l'inclusion financière, médicale et technologique aux populations des pays émergents. Pour atteindre ce but, ITN-T Corporation met en place des infrastructures de télécommunication de nouvelle génération, de la télévision numérique ainsi que des technologies utilisant la blockchain.

ITN-T Corporation a choisi VISIOMED GROUP comme partenaire technologique pour enrichir son offre avec une solution de téléconsultation.

Potentiel commercial de 1 500 stations sur 3 ans

ITN-T Corporation a été retenu pour le déploiement de son service par la FENASCOVICI, Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Vivriers de Côte d'Ivoire. La FENASCOVICI, qui fédère des organisations de professionnels du secteur vivrier, est forte de plus d'un million de membres. Elle a pour mission de mettre en œuvre des projets de développement du secteur vivrier et permettre l'essor économique du pays.

Le projet, piloté par ITN-T Corporation, vise à fournir aux membres de la FENASCOVICI un ensemble de services s'étendant du domaine bancaire à celui de la télémédecine avec notamment la mise en place de points de service santé (« point of care ») au cœur des plantations avec des stations de téléconsultation et un plateau médical à distance constitué de près de 160 médecins, afin d'offrir aux membres un service de suivi médical et de téléconsultation sécurisé. Le potentiel est estimé à 1 500 points de service santé sur un horizon de 3 ans.

Colette IRIÉ LOU, Présidente de la FENASCOVICI, déclare : « Ce volet technologique s'inscrit dans un vaste projet dénommé Programme d'Appui à la Production Vivrière et à la Sécurité Alimentaire - PAPV-SA - qui consiste en la construction de marchés modernes ainsi que d'usines industrielles agricoles. Il permettra ainsi à nos membres de pouvoir bénéficier de services innovants de type bancaire et d'avoir accès aux soins médicaux grâce à la télémédecine. »

Déploiement prévu à compter du second semestre 2019

Le projet est entré dans sa phase de préproduction avec un contrat pilote permettant de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour garantir la qualité des services. Le déploiement des premiers équipements de production est prévu pour la seconde moitié de 2019, sur la base d'un contrat qui devrait être finalisé d'ici à la fin du mois de juin.

Eric SEBBAN, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Cet accord témoigne du caractère totalement unique de notre offre de téléconsultation qui a séduit un intégrateur américain pourtant implanté au cœur de la Silicon Valley et s'inscrit au cœur de notre feuille de route visant à nous positionner comme le leader de la téléconsultation en point of care et focalisant nos ressources et investissements à cet effet. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

