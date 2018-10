VISIOMED : GROUP renforce sa présence dans les pharmacies françaises.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klesia, le partenaire santé prévoyance historique de près de 9 officines sur 10, a décidé d'enrichir son offre de services à destination de la profession et a choisi de s'associer à des acteurs clés de la digitalisation de la pharmacie dont BewellConnect, la filiale dédiée à la santé connectée de Visiomed. Les pharmacies clientes de Klesia bénéficient dès aujourd'hui de tarifs négociés et réservés sur l'installation de la station de téléconsultation mobile et connectée VisioCheck ainsi que sur les dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect commandés pour leurs patients.Olivier Hua, PDG de Visiomed, déclare : " Nous avons toujours considéré le pharmacien d'officine comme un acteur central du système de santé en France et un partenaire de référence pour le déploiement de nos solutions. Le fait d'être retenu par le leader incontesté de la santé prévoyance dans le secteur est une belle reconnaissance de notre savoir-faire et de notre position dans l'écosystème. C'est surtout une opportunité d'accélérer la pénétration de nos offres dans les pharmacies françaises."Nous sommes aujourd'hui présents dans plus d'une pharmacie sur 2 en France. Avec la force de frappe de Klesia, nous allons pouvoir étendre considérablement notre périmètre. "