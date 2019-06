VISIOMED : Patrick Schiltz nommé PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale de Visiomed a révoqué l’ensemble du conseil d’Administration, dont Olivier Hua et Eric Sebban, et a désigné trois nouveaux membres du conseil d’administration dont Patrick Schiltz. Ce dernier a été nommé PDG en remplacement d’Eric Sebban, avec effet immédiat.Récemment, Patrick Schiltz a dirigé la société Veld's, positionnée sur la fabrication et la distribution de produits anti-âge pour femmes au travers d'un réseau sélectif (Nocibe, Séphora, pharmacies) en France et dans 25 pays.En septembre 2014, Patrick Schiltz a fait l'acquisition de la société Parashop, réseau de distribution de parapharmacie qu'il a cédé en 2018 après avoir développé le réseau de points de vente et accru sensiblement la rentabilité de la société.Parallèlement il est juge consulaire depuis 2006 (Tribunal de commerce de Bobigny).