VISIOMED : a débuté son partenariat avec la FENASCOVICI

Comme annoncé dans le communiqué du 29 mai dernier, Visiomed et ITN-T Corporation sont entrés dans un partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire pour le compte de la Fédération Nationale des Coopératives de vivriers de Côte d’Ivoire (FENASCOVICI).Ce partenariat a pour objectif d'intégrer la plateforme technologique de télémédecine de BewellConnect au projet visant à fournir aux millions de membres recensés de la FENASCOVICI un ensemble de services s'étendant du domaine bancaire à celui de la télémédecine : mise à disposition de points de service santé (" Point of care ") pour une population rurale et dépourvue de protection sociale.L'expérimentation de la solution de téléconsultation a permis de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la qualité des services, déployée par voie satellitaire et menée par ITN-T. Fort de ce succès, BewellConnect s'est imposé comme le partenaire technologique pour le déploiement du projet de la FENASCOVICI.La signature de ce contrat de partenariat entre ITN-T et BewellConnect ouvre désormais la voie au déploiement progressif de 33 stations de téléconsultation à l'échelle de la Côte d'Ivoire pour les semaines à venir.A l'issue de cette première phase de déploiement, les deux partenaires envisagent une extension à l'échelle industrielle, non seulement sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire mais également plus largement sur le continent africain.