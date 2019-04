VISIOMED : acquiert le laboratoire PhytoSuisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed renforce son offre produit en santé familiale grâce à l’acquisition du laboratoire spécialisé en dermocosmétique PhytoSuisse basé à Magden (Suisse). Cette opération permet aux Laboratoires Visiomed de partir à la conquête d’un nouveau marché en pleine expansion, la dermocosmétique naturelle, pour contribuer à la croissance du groupe. Le marché de la dermocosmétique est un marché encore jeune et en pleine expansion. En près de 15 ans, il a plus que doublé et représente 3,5% du marché mondial de la beauté, soit 7 milliards d'euros.Aujourd'hui, la France demeure le 1er marché avec plus de 400 millions d'euros par an.