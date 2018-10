VISIOMED : constate une spéculation baissière sur son cours de Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed Group constate une spéculation baissière sur son cours de Bourse dans des volumes atypiques. « Cette spéculation est entretenue par une campagne de déstabilisation et de dénigrement systématique préjudiciable à son activité courante et au développement serein de ses partenariats stratégiques », explique le groupe d’électronique médical, dans un communiqué de presse.Dans ce contexte, la société étudie les recours possibles et rappelle que de tels agissements sont punis pas la loi.Au-delà, Visiomed dit travailler activement à la mise en place de solutions de financement permettant de déployer sereinement le plan stratégique " Confiance et Croissance " qui doit créer les conditions d'une croissance rentable à l'horizon 2020.Ces solutions alternatives de financement permettraient de mettre un terme au financement par OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscriptions d'Actions).La société informera le marché de toutes avancées sur le sujet et fera un point, au plus tard fin octobre, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2018.