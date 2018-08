VISIOMED : noue un partenariat à 10 millions d'euros sur trois ans avec Senioralerte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed a signé un accord commercial entre sa branche BewellConnect, dédiée aux produits et services de santé connectée et de télémédecine, et la société Senioralerte, acteur innovant de la téléassistance active dédiée aux seniors, pour la fourniture de services et de dispositifs médicaux connectés BewellCheck-up et BewellConnect. Ce partenariat représente un chiffre d’affaires potentiel de plus de 10 millions d’euros, répartis sur trois ans, pour Visiomed Group.Depuis près d'un an, BewellConnect accompagne Senioralerte pour l'intégration et le développement de solutions innovantes pour le suivi médical à distance personnalisé des seniors, associées à de nouvelles offres de téléassistance active. Après cette phase de co-construction, Senioralerte a donc choisi d'intégrer à son offre les solutions innovantes de suivi médical personnalisé développées par BewellConnect.Dans le cadre de l'accord signé aujourd'hui, BewellConnect devrait fournir plus de 150 000 accès sur les trois années à venir à BewellCheck-up, son système d'intelligence artificielle, ainsi que les dispositifs médicaux BewellConnect (jusqu'à 4 dispositifs par contrat) : le tensiomètre connecté MyTensio, le thermomètre connecté MyThermo, l'oxymètre de pouls connecté MyOxy et le pèse-personne connecté MyScale.