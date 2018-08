Visiomed : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed Group a annoncé que les Laboratoires Visiomed, branche dédiée aux produits de santé familiale commercialisés en pharmacie, ont finalisé l’acquisition de T. LeClerc et Innoxa, deux marques de cosmétique centenaires détenues jusqu’à présent par les Laboratoires Oméga Pharma France et Oméga Pharma Belgium NV, filiales du groupe pharmaceutique Américain Perrigo. Le montant de la transaction reste confidentiel à la demande du vendeur. Le financement est assuré grâce aux ressources à la disposition de l’entreprise.L'intégration aura un impact immédiatement positif sur les résultats des Laboratoires Visiomed et de Visiomed Group, avec une contribution positive à l'Ebitda dès 2018.En 2017, l'activité des deux marques a généré un chiffre d'affaires de plus de 5 M€ sur les marchés français et belge, les deux territoires où les Laboratoires Visiomed vont opérer avec leur propre force commerciale. La société prévoit un doublement de ce chiffre d'affaires d'ici 2020 grâce à l'application du savoir-faire marketing des équipes des Laboratoires Visiomed.Cette acquisition structurante permet également de renforcer l'équipe de visiteurs pharmaceutiques en France (13 personnes additionnelles) avec une parfaite complémentarité (moins de 15% de clients actifs communs) et d'intégrer une équipe de vente (5 personnes) sur le marché belge afin de déployer la présence du Groupe sur un second marché important.Cette première opération, qui s'inscrit dans le cadre du plan " Confiance et Croissance " présenté le 10 juillet dernier, permettra d'augmenter significativement le chiffre d'affaires des Laboratoires Visiomed et de rendre cette branche structurellement rentable.