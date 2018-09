Visiomed : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed, société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle génération, fait un point sur l’exécution de son plan stratégique « Confiance et Croissance » dévoilé en juillet et sur son financement. A l'horizon 2020, Visiomed a pour objectif de dépasser 40 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et de dégager un excédent brut d'exploitation positif.Cet objectif tient compte de l'acquisition, finalisée le 9 août dernier, des marques T. LeClerc et Innoxa, qui renforcent le catalogue des Laboratoires Visiomed avec des produits consommables offrant une très forte récurrence d'activité.Afin de disposer des moyens financiers nécessaires à la bonne exécution de ce plan, VISIOMED GROUP a réalisé deux tirages sur sa ligne de financement en OCABSA (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (les OCA et les BSA ensemble, les OCABSA) au cours de l'été pour un montant cumulé de 2,5 millions d'euros et émis des BSA qui ont permis de lever 0,5 million additionnels.Le groupe prévoit de recourir à nouveau à sa ligne de financement en OCABSA au cours des prochaines semaines.