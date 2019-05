Visiomed : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercredi, Visiomed et l'américain ITN-T Corporation ont annoncé la signature d'un accord de partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Côte d’Ivoire. ITN-T Corporation (Internet on Television Corporation) est une société basée en Californie, dont l'objet est de permettre l’inclusion financière, médicale et technologique aux populations des pays émergents. Pour atteindre ce but, ITN-T Corporation met en place des infrastructures de télécommunication de nouvelle génération, de la télévision numérique ainsi que des technologies utilisant la blockchain.Eric Sebban, fondateur et PDG de Visiomed, a commenté : " Cet accord témoigne du caractère totalement unique de notre offre de téléconsultation qui a séduit un intégrateur américain pourtant implanté au coeur de la Silicon Valley et s'inscrit au coeur de notre feuille de route visant à nous positionner comme le leader de la téléconsultation en point of care et focalisant nos ressources et investissements à cet effet. "