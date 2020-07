Visiomed : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 8 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 529 titres VISIOMED GROUP ;

16.380,74 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP ;

23.534,22 €.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 2 861 400 titres 265 794,28 € 542 transactions Ventes 3 074 098 titres 265 426,40 € 592 transactions

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2020 1 7000 159,6 02/01/2020 4 40000 932 03/01/2020 1 10000 225 03/01/2020 1 2000 45,4 06/01/2020 1 10000 225 06/01/2020 1 10000 230 07/01/2020 2 13761 342,65 07/01/2020 12 120000 3096 08/01/2020 4 40000 1024 08/01/2020 4 40000 1048 09/01/2020 1 10000 270 09/01/2020 7 70000 1939 10/01/2020 2 20000 576 10/01/2020 3 30000 876 13/01/2020 1 10000 295 13/01/2020 5 50000 1505 14/01/2020 5 50000 1505 14/01/2020 11 110000 3476 15/01/2020 4 40000 1132 15/01/2020 3 30000 870 16/01/2020 1 10000 290 16/01/2020 3 30000 894 20/01/2020 1 10000 295 17/01/2020 2 20000 596 21/01/2020 5 50000 1425 20/01/2020 2 20000 600 22/01/2020 1 10000 265 22/01/2020 3 30000 810 23/01/2020 3 27031 705,51 23/01/2020 9 90000 2583 24/01/2020 9 115000 3484,5 24/01/2020 2 20000 636 27/01/2020 9 90000 2493 28/01/2020 5 50000 1390 30/01/2020 2 20000 576 29/01/2020 6 60000 1788 31/01/2020 1 10000 285 30/01/2020 2 20000 596 03/02/2020 4 40000 1152 31/01/2020 8 80000 2432 04/02/2020 4 40000 1136 03/02/2020 5 50000 1580 05/02/2020 3 30000 810 04/02/2020 1 10000 292 06/02/2020 1 10000 270 05/02/2020 1 99 2,82 07/02/2020 16 342080 8825,66 06/02/2020 1 10000 277 10/02/2020 5 50000 1225 11/02/2020 2 20000 492 11/02/2020 1 10000 230 12/02/2020 1 10000 242 13/02/2020 3 30000 690 13/02/2020 1 10000 235 14/02/2020 2 20000 454 14/02/2020 2 20000 476 17/02/2020 2 20000 466 17/02/2020 1 10000 245 18/02/2020 3 30000 687 19/02/2020 2 20000 466 19/02/2020 1 10000 225 20/02/2020 1 10000 232 20/02/2020 2 20000 446 21/02/2020 1 10000 220 21/02/2020 2 20000 426 24/02/2020 1 10000 229 24/02/2020 4 40000 852 25/02/2020 1 10000 205 25/02/2020 1 10000 200 26/02/2020 9 90000 2115 26/02/2020 3 30000 681 28/02/2020 10 100000 2330 27/02/2020 6 60000 1308 02/03/2020 41 380000 12654 28/02/2020 4 40000 820 03/03/2020 4 40000 1680 02/03/2020 3 30000 795 04/03/2020 26 230000 8418 03/03/2020 25 200000 7800 05/03/2020 35 290000 11571 04/03/2020 18 160000 5504 06/03/2020 10 100000 4120 05/03/2020 22 180000 6696 09/03/2020 13 130000 5915 06/03/2020 17 140000 5334 10/03/2020 8 35000 2061,5 09/03/2020 1 10000 409 11/03/2020 4 40000 2040 10/03/2020 5 50000 2775 12/03/2020 1 10000 420 11/03/2020 16 140000 6664 13/03/2020 8 80000 3200 12/03/2020 15 120000 4692 16/03/2020 13 130000 6058 16/03/2020 10 90000 3789 17/03/2020 20 150000 7035 17/03/2020 15 140000 6104 18/03/2020 4 30000 1251 18/03/2020 8 70000 2800 19/03/2020 23 6900 7790,79 19/03/2020 8 2400 1646,16 20/03/2020 11 3300 4950 20/03/2020 2 1000 1450 23/03/2020 2 600 1035 23/03/2020 7 2100 3444 25/03/2020 1 500 735 24/03/2020 6 3000 4775,1 27/03/2020 6 1800 2484 25/03/2020 6 3000 4290 31/03/2020 6 3000 2955 26/03/2020 8 4000 5257,2 01/04/2020 25 13000 13899,6 27/03/2020 1 300 369 02/04/2020 2 1000 1130 30/03/2020 9 4500 4980,15 03/04/2020 14 7000 7975,1 31/03/2020 10 5000 4805 07/04/2020 3 1500 1575 01/04/2020 7 3285 3297,81 09/04/2020 5 2500 2655 02/04/2020 6 3000 3165 14/04/2020 12 6000 7215 03/04/2020 13 6500 6860,1 15/04/2020 6 1200 1839,96 06/04/2020 1 500 505 16/04/2020 2 1000 1244 07/04/2020 1 500 490 17/04/2020 2 1000 1185 08/04/2020 1 500 505 20/04/2020 21 4650 8617,38 09/04/2020 2 1000 1035 21/04/2020 5 750 1839,98 15/04/2020 17 8500 11520,05 22/04/2020 2 1000 1675 16/04/2020 7 3500 4084,85 23/04/2020 13 6500 11384,75 17/04/2020 1 500 575 24/04/2020 3 1500 2400 20/04/2020 2 600 1035 27/04/2020 12 6000 10095 21/04/2020 22 8100 16754,04 28/04/2020 8 4000 7200 22/04/2020 13 6386 10331,27 29/04/2020 1 500 899 23/04/2020 7 3231 5384,14 30/04/2020 11 5500 9275,2 24/04/2020 8 4000 6320 04/05/2020 2 1000 1630 27/04/2020 4 2000 3080 05/05/2020 8 4000 6746 28/04/2020 2 1000 1775 06/05/2020 1 500 830 29/04/2020 3 1500 2595 13/05/2020 10 5000 6770 30/04/2020 7 3500 5782 14/05/2020 1 500 690 04/05/2020 4 1975 3150,72 15/05/2020 3 1500 2070 05/05/2020 4 2000 3290 18/05/2020 3 1500 2100 06/05/2020 1 500 800 19/05/2020 9 4500 7474,95 08/05/2020 12 6500 9924,85 20/05/2020 3 1500 2350,05 11/05/2020 4 2000 2930 21/05/2020 2 1000 1560 12/05/2020 4 2000 2730 22/05/2020 2 497 757,38 13/05/2020 3 1500 1920 25/05/2020 2 1000 1490 14/05/2020 1 500 675 26/05/2020 1 500 700 15/05/2020 3 1500 1995 28/05/2020 1 500 675 19/05/2020 5 2500 3900 01/06/2020 1 1 1,27 20/05/2020 1 500 770 02/06/2020 1 500 655 21/05/2020 2 1000 1515 09/06/2020 3 1500 1770 22/05/2020 5 2500 3785,25 10/06/2020 1 500 600 25/05/2020 6 3000 4290 11/06/2020 4 2000 2350 27/05/2020 3 1500 2025 12/06/2020 2 1000 1145 29/05/2020 2 1000 1285 16/06/2020 3 1500 1740 01/06/2020 1 1 1,27 17/06/2020 1 300 354 02/06/2020 2 1000 1285 23/06/2020 3 1500 1785 03/06/2020 2 1000 1265 24/06/2020 1 500 612,5 04/06/2020 2 1000 1205 25/06/2020 4 2000 2334,6 08/06/2020 3 1500 1725 26/06/2020 1 500 605 09/06/2020 1 500 565 30/06/2020 3 1001 1171,17 10/06/2020 1 500 585 11/06/2020 2 1000 1130 12/06/2020 2 1000 1120 19/06/2020 1 500 560 24/06/2020 2 1000 1162,5 25/06/2020 2 600 687 26/06/2020 3 3000 3510 30/06/2020 1 50 57,9