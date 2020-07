Paris, le 9 juillet 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce son chiffre d'affaires semestriel 2020[1] et revient sur les faits marquants du 1er semestre 2020.

En M€ - normes françaises – données non auditées S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 6,4 18,5 +189%

A cette occasion, Patrick Schiltz, Président Directeur Général de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous venons de vivre une séquence exceptionnelle liée à la crise sanitaire du Covid-19. Au cours de ce semestre, nous avons ainsi multiplié notre chiffre d'affaires par 2,9 en favorisant la mise à disposition d'équipements de protection individuelle aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens. Ceci témoigne de l'agilité que nous avons désormais grâce à la réorganisation en profondeur engagée fin 2019 mais aussi de notre capacité à apporter des solutions concrètes de santé.

La période de confinement a retardé les déploiements dans le domaine de la santé connectée du fait de l'absence de décision des donneurs d'ordres. Les projets ont maintenant repris avec l'accalmie de la pandémie en France. Nous avons gardé à l'esprit la volonté de créer un leader des services dédiés aux professionnels. Dans le cadre de notre feuille de route stratégique, des positions ont été prises et nous annoncerons à la rentrée les initiatives que nous souhaitons mettre en œuvre pour accélérer le déploiement. »

Très forte demande en équipements de protection individuelle

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'élève à 18,5 M€, contre 6,4 M€ au cours de la même période de 2019, soit un taux de croissance de 189%.

Cette activité commerciale provient essentiellement de la vente d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel).

Les activités en dermocosmétique, dont la cession a été finalisée fin février 2020, ont généré 0,2 M€ en 2 mois d'activité en 2020 contre 5,5 M€ sur les 6 premiers mois de 2019.

Durant la crise sanitaire, VISIOMED GROUP a également conclu deux accords de distribution exclusif de deux tests de dépistage du Covid-19 (RT-PCR et sérologique) qui devraient générer des revenus au 2nd semestre 2020.

Nette réduction du point mort et amélioration attendue des résultats semestriels

En parallèle, VISIOMED GROUP a poursuivi son plan de transformation, engagé au 2nd semestre 2019, afin de redimensionner sa structure et rationaliser ses dépenses. L'effectif total de la société, qui était déjà passé de 132 collaborateurs au 30 juin 2019 à 38 au 31 mars 2019, s'établit à 33 au 30 juin 2020. Le siège social est désormais installé sur un nouveau site en Ile-de-France qui, à lui seul, génère une économie de 0,6 M€ en année pleine.

La société poursuit son effort de réduction des dépenses d'exploitation[2] qui va se traduire par une nouvelle amélioration du résultat d'exploitation au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019

(-9,8 M€) et au 2nd semestre 2019 (-7,5 M€).

Nouvelles initiatives dans la santé connectée

Après avoir concentré ses ressources sur la gestion de la crise sanitaire, VISIOMED GROUP va reprendre au cours du 2nd semestre, son déploiement dans le domaine de la santé connectée. Le Groupe peut notamment s'appuyer sur plusieurs initiatives engagées ou poursuivies durant la période, notamment dans :

Le maintien à domicile , au travers du référencement auprès d'Alcura France, puissant réseau de distribution de matériel médical, ou du projet pilote en cours avec l'AP-HP en Ile-de-France ;

, au travers du référencement auprès d'Alcura France, puissant réseau de distribution de matériel médical, ou du projet pilote en cours avec l'AP-HP en Ile-de-France ; La médecine mobile, avec l'équipement de médecins dans le cadre de l'initiative Docs On The Road, de l'unité mobile de diagnostic et de dépistage (UMDD) du groupe LOXAM, dans le cadre de la campagne de dépistage des travailleurs immigrés expérimentée par la Mairie de Paris, ou des scooters de l'association Sauv Life.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

[1] Données non auditées

[2] Dépenses d'exploitation = charges d'exploitation hors achats de matières premières et dotations nettes aux amortissements et provisions.

