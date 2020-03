Paris, le 10 mars 2020

VISIOMED GROUP présente ses solutions technologiques innovantes de santé connectée pour accompagner les pouvoirs publics et la population dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Dans le cadre de la prochaine entrée en phase 3 du plan de prévention, l'enjeu est de limiter les flux physiques de patients contaminés en milieux hospitaliers. VISIOMED GROUP apporte deux réponses concrètes : VisioCheck® et un assistant virtuel.

VisioCheck®, la solution de téléconsultation en mobilité

VisioCheck®, la station de télémédecine connectée portable « tout en un » développée par VISIOMED GROUP, permet aux équipes mobiles de réaliser des prises de paramètres vitaux permettant un pré-diagnostic rapide et fiable et, si besoin, une téléconsultation avec une ressource médicale à distance. L'enjeu, dans le cadre du dépistage du COVID-19, est de faire un relevé de la température du patient et de sa saturation en oxygène pour détecter une éventuelle insuffisance respiratoire. Grâce à sa solution mobile, VISIOMED GROUP contribue à réduire fortement l'engorgement des services d'urgence et à limiter les regroupements de personnes.

Fort des tests en cours au service santé des Armées, VISIOMED GROUP est en discussion avec diverses organisations (Ministère de la Santé, Agences Régionales de Santé, centres hospitaliers, cliniques privées, etc.) pour proposer des solutions immédiatement opérationnelles et rapidement déployables afin d'aider à une meilleure prise en charge en situation de crise sanitaire.

VISIOMED GROUP estime disposer d'un nombre suffisant de VisioCheck® en stock pour répondre à la demande potentielle à court terme.

L'assistant virtuel d'orientation diagnostic du COVID-19

VISIOMED GROUP annonce également la mise disposition pour les particuliers d'un assistant virtuel d'évaluation des facteurs de risque du COVID-19. L'utilisateur est appelé à répondre à un questionnaire afin de donner une orientation et des premières recommandations.

L'application contribue ainsi à limiter l'engorgement des services d'urgence. Elle témoigne une nouvelle fois de la capacité de VISIOMED GROUP à mettre l'intelligence artificielle au service de la santé, en s'appuyant sur les recommandations gouvernementales.

Cette application sera prochainement disponible sur les sites Internet visiomed-group.com et bewell-connect.com et accessible à tous sur PC, Mac et Smartphone. Elle vient compléter le service d'évaluation médicale virtuelle Check-up® de BewelConnect®.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2019. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGpxk8ZrkmudmZuaaMZrl2FomG2Wm5PJZmHHxpKaYp6Ym2thlptqacXJZm9jmWtq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62464-visiomed_cp_coronavirus_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews