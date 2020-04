Visiomed Group Sa : Objectifs financiers de la feuille de route stratégique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 avril 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) dévoile les objectifs financiers de sa feuille de route stratégique présentée le 30 octobre 2019.

Créer un leader des services de santé connectée dédiés aux professionnels sur le terrain

Doté d'une structure financière assainie et d'une organisation agile, VISIOMED GROUP peut se concentrer sur son ambition de créer un leader des services de santé connectée dédiés aux professionnels sur le terrain.

Pour cela, la société s'est positionnée sur les grandes tendances de fond qui favorisent l'émergence de nouvelles solutions de santé :

La désertification médicale , qui rend aujourd'hui l'accès au soin difficile voire, dans certains cas, impossible pour 30% de la population en France ;

, qui rend aujourd'hui l'accès au soin difficile voire, dans certains cas, impossible pour 30% de la population en France ; L' encombrement des services d'urgence , que ce soit le Samu, les hôpitaux ou les cliniques, en temps normal et, à plus grande échelle, en période de pandémie comme celle que nous vivons actuellement ;

, que ce soit le Samu, les hôpitaux ou les cliniques, en temps normal et, à plus grande échelle, en période de pandémie comme celle que nous vivons actuellement ; La médecine ambulatoire, le maintien à domicile des personnes dépendantes et le suivi des malades chroniques, qui multiplient le nombre de personnes « à risque » nécessitant un suivi à distance.

VisioCheck® pour devenir la solution de référence des nouveaux espaces de santé connectés

Afin de répondre à ces nouveaux enjeux majeurs de santé publique, VISIOMED GROUP veut bâtir des espaces-santé connectés, fixes ou mobiles, pour améliorer l'accès aux soins. Pour cela, la société s'appuie sur VisioCheck®, la station de télémédecine connectée portable « tout en un », et vise deux grands domaines d'intervention :

La médecine mobile afin d'équiper en priorité les 600 000 infirmiers, 450 000 militaires et 20 000 ambulances ou véhicules de pompiers en France avec une solution mobile unique sur le marché offrant des dispositifs médicaux intégrés, un dossier suivi patient, des services de téléconsultation à un coût abordable et un encombrement très réduit ;

afin d'équiper en priorité les 600 000 infirmiers, 450 000 militaires et 20 000 ambulances ou véhicules de pompiers en France avec une solution mobile unique sur le marché offrant des dispositifs médicaux intégrés, un dossier suivi patient, des services de téléconsultation à un coût abordable et un encombrement très réduit ; Le Point santé afin d'équiper les pharmacies (potentiel identifié d'environ 5 000 officines sur le territoire), les maisons de santé (1 000) et les entreprises d'« Espaces santé » riches en dispositifs médicaux permettant la réalisation de téléconsultation avec des médecins généralistes ou spécialistes.

Équilibre financier dès 2021 et 20 M€ de chiffre d'affaires en 2022

Sur la base de son analyse du marché et du potentiel de développement de ses offres, VISIOMED GROUP estime pouvoir engager une très forte dynamique de croissance dès 2020 et au cours des 3 prochains exercices pour atteindre près de 20 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2022 et 35 M€ à l'horizon 2024 (1,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019 sur le périmètre actuel).

A ce jour, la société dispose d'ores et déjà d'une prospection commerciale engagée pouvant générer un chiffre d'affaires de près de 4 M€.

Cette montée en puissance commerciale doit permettre à l'entreprise de dégager un Excédent brut d'exploitation (EBE) à l'équilibre dès 2021 et une marge brute d'exploitation[1] supérieure à 10% en 2024.

Opportunités de croissance externe

Comme indiqué en octobre dernier, VISIOMED GROUP est également à l'écoute des opportunités de rapprochement et envisage de jouer un rôle fédérateur sur le marché très fragmenté de la santé connectée, afin d'accélérer son développement.

Un document de présentation de ces avancées majeures, à destination des investisseurs, est disponible sur le site Internet de la société : visiomed-group.com/espace-investisseurs/documents-financiers

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Marge brute d'exploitation = excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires

