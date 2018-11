Visiomed Group : le résultat net semestriel en baisse

01/11/2018 | 10:34

La société d'électronique médicale Visiomed Group publie un résultat net de -9,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2018, contre -7 millions au premier semestre 2017.



Le résultat d'exploitation est pour sa part passé de -6,8 millions à -9 millions d'euros.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires semestriel a baissé à 3,8 millions d'euros contre 5,1 millions pour la même période un an auparavant, une baisse expliquée 'par le contexte économique difficile du réseau d'officines en France et par la redéfinition des priorités stratégiques de BewellConnect'.



'Au 1er semestre 2018, le Groupe a su préserver un taux de marge brute de 50% des ventes, preuve de la valeur ajoutée de ses produits. Les charges d'exploitation ont atteint 10,9 ME au 1er semestre 2018 contre 9,4 ME au 1er semestre 2017. Cette progression est liée essentiellement au renforcement de l'encadrement et la stabilisation des effectifs (109 collaborateurs au 30 juin 2018 contre 102 au 30 juin 2017, hors acquisition) et à des dépréciations d'actifs', précise encore Visiomed.



S'agissant de ses perspectives, le groupe confirme vouloir dégager un excédent brut d'exploitation positif à l'horizon 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.