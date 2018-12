Visiomed : VisioCheck BW-X07HD certifié par la FDA

27/12/2018 | 09:04

Visiomed annonce l'obtention du certificat 510(k) et l'enregistrement par la FDA américaine de sa station de téléconsultation mobile et connectée BW-X07HD 'Handheld VitalSigns Monitoring System' baptisée VisioCheck développée par BewellConnect.



Ce dispositif médical permet notamment aux patients de réaliser une téléconsultation par visioconférence HD, par la prise de mesure des constantes vitales et la transmission des données cryptées en temps réels vers les professionnels de santé.



A ce jour, le VisioCheck BW-X07HD devient la première et la seule station de télémédecine ultra-portable et connectée en WiFi, 2G, 3G, 4G au monde de moins de 300 grammes à obtenir la certification médicale en Europe par le CE et aux Etats-Unis par la FDA.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.