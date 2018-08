Visiomed : accord commercial avec Senioralerte

02/08/2018 | 10:14

Visiomed bondit de 4,4% sur la signature d'un accord commercial entre sa branche BewellConnect et Senioralerte, acteur de la téléassistance active dédiée aux seniors, pour la fourniture de services et de dispositifs médicaux connectés BewellCheck-up et BewellConnect.



Ce contrat de mutuelle santé sera commercialisé par les partenaires à compter du dernier trimestre 2018 et représentera, pour la société d'électronique médicale, un chiffre d'affaires potentiel de plus de 10 millions d'euros répartis sur trois ans.



