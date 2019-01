Visiomed : contrat de distribution américain avec RehabMart

14/01/2019 | 09:03

Visiomed Group annonce que sa filiale BewellConnect a signé un contrat avec RehabMart pour la distribution de ses dispositifs médicaux connectés sur le marché américain, premier contrat signé dans le domaine de la thérapie digitale, une des priorités du groupe.



Ce segment est adressé avec les dispositifs médicaux connectés, dont MyTens et MyTensPro (traitement de la douleur et renforcement musculaire), avec un focus sur la France et sur les Etats-Unis où une équipe dédiée a été mise en place à la fin du premier trimestre 2018.



RehabMart distribue ses produits auprès de plus de 7.000 établissements scolaires, 12.000 hôpitaux, tous les centres médicaux destinés aux vétérans de l'armée et plusieurs milliers d'établissements médicaux privés. Il dispose d'une base de 350.000 clients particuliers.



