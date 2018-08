Visiomed : finalise l'acquisition de deux marques

09/08/2018 | 18:37

Le groupe Visiomed annonce ce soir que sa branche dédiée aux produits de santé familiale commercialisés en pharmacie, 'Laboratoires Visiomed', a finalisé l'acquisition des marques T. LeClerc et Innoxa.



Ces deux marques de cosmétique appartenaient jusqu'à présent aux laboratoires Oméga Pharma France et Oméga Pharma Belgium, filiales du groupe pharmaceutique Perrigo.



'Par ces acquisitions, les Laboratoires Visiomed renforcent leur catalogue avec des produits consommables offrant une très forte récurrence d'activité et une parfaite complémentarité avec les Dispositifs Médicaux électroniques qui forment aujourd'hui l'essentiel du catalogue. Ceci permet de gagner en visibilité dans les pharmacies et d'augmenter le nombre de commandes par officine et par an', indique Visiomed.



Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Ces deux marques ont généré un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros en 2017 sur les marchés français et belge. Visiomed espère le doubler d'ici 2020, et précise que l'opération 'aura un impact immédiatement positif sur les résultats (...) avec une contribution positive à l'Ebitda dès 2018'.





