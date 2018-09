Visiomed : vers un nouveau tirage sur la ligne d'OCABSA

04/09/2018 | 09:54

Dans un point sur l'exécution de son plan stratégique 'Confiance et Croissance' et sur son financement, Visiomed Group indique qu'il prévoit de recourir à nouveau à sa ligne de financement en OCABSA au cours des prochaines semaines.



Afin de disposer des moyens financiers nécessaires à la bonne exécution du plan, il a réalisé deux tirages sur cette ligne au cours de l'été pour un montant cumulé de 2,5 millions d'euros et a émis des BSA qui ont permis de lever 0,5 million d'euros additionnels.



'Les OCABSA restent à ce jour le principal moyen de financement à la disposition de l'entreprise mais nous travaillons activement à la mise en place de solutions alternatives', affirme Olivier Hua, le PDG de la société d'électronique médicale.



